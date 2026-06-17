El País

Hace 50 años: Científicos salen a la caza del monstruo del lago Ness

Grupo tomará fotos debajo del agua para intentar encontrar al mítico Nessie

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Por Yeryis Salas
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Los científicos tendrán una expedición en la zona por segundo año seguido. (Archivo/Archivo)







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Hace 50 añosLago Ness
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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