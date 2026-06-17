Hace 50 años: Científicos salen a la caza del monstruo del lago Ness

Los científicos tendrán una expedición en la zona por segundo año seguido.

El misterio del monstruo del lago Ness está por desentrañarse.

Una expedición de la Academia de Ciencias Aplicadas de Boston y The New York Times inició el 9 de junio para encontrar a Nessie, presunto habitante de las turbias aguas del lago escocés.

El jefe del grupo es el doctor Robert Rines. En 1975, este equipo tomó fotografías de una figura envuelta en brumas, que algunos consideraron que era el monstruo.

La expedición logró tomar imágenes bajo el agua, y observaron una criatura con cuello de entre ocho y diez pies, cabeza pequeña y cuerpo de apariencia esponjosa.

Sin embargo, la mayoría de los científicos del mundo duda que se trate realmente de Nessie.

Esta vez, el grupo confía en obtener imágenes tridimensionales en uno de los puntos del lago del lago donde, según la tradición, se suele alimentar el monstruo: la había de Urquhart, de 40 metros de profundidad media. El lago tiene una hondura máxima de 227 metros.

En esa región abundan los mitos y leyendas sobre monstruos, duendes y espíritus acuáticos conocidos como kelpies. Sin embargo, los científicos de la expedición no descartan la posibilidad de que entre tantos relatos sobre la presencia de Nessie, haya un fondo de verdad.

Según Nicholas Witchell, en su libro “La Historia de Loch Ness”, más de 4.000 han afirmado haber visto una extraña criatura en el lago. “No pueden haber mentido todos”, dijo.

Ahora, el grupo tiene el mismo equipo de trabajo, además de un sonar, pantallas de televisión y aparatos de iluminación subacuática.

“Tratamos de emplear los fogonazos de la cámara como carnada. La vida marina se siente atraída y fascinada por los ruidos y las luces intermitentes”, declaró Harold Edgerton, quien prestó los aparatos.

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