El País

Hace 50 años: Científica costarricense es reconocida en Europa

Leda María Meléndez Howell recibió una beca para estudiar en Francia, donde destacan sus investigaciones sobre hongos

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Por Yeryis Salas
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Leda María Meléndez Howell logró destacar a nivel mundial por sus estudios en micología. (Archivo/Archivo)







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Hace 50 añosLeda María Meléndez Howell
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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