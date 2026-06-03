Hace 50 años: Científica costarricense es reconocida en Europa

Las cosas no fueron fáciles para Leda María Meléndez Howell cuando llegó a estudiar a París, becada por la embajada de Francia en Costa Rica.

A pesar de los dificultades, Leda María llegó a formar parte del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS), y se encuentra en Costa Rica investigando la evolución y reproducción de ciertos hongos que abundan en el país.

Tras finalizar sus cursos en Ciencias Biológicas en la Universidad de Costa Rica, ella decidió continuar sus estudios en el extranjero. Sin embargo, en 1962 era difícil conseguir este tipo de ayuda.

Sentía una atracción especial hacia la micología (estudio de los hongos), los que describe como “seres vivos fascinantes”. Sus inmejorables calificaciones se ganaron la atención de la embajada francesa.

Tras consolidarse en Francia, Leda María ha sido reconocida en todo el mundo por sus aportes a la micología. Revistas científicas de docenas de países han reproducido sus artículos y, entre otras cosas, fue la primera mujer centroamericana en obtener un doctorado de Estado, el máximo título académico que se otorga en el país europeo.

“Hace 10 años los científicos costarricenses no eran respetados ni tomados en cuenta en Europa, debido a que nuestro país no tenía una buena imagen en este campo. Ahora las cosas han cambiado, y los franceses procuran colaborar con ciertos jóvenes extranjeros”, comentó Leda María.

Sobre su investigación en Costa Rica, señaló que “he logrado importantes avances en mis observaciones, pero el tiempo fijado se agota y tendré que finalizar el análisis en Francia”.

La curiosidad: Ópera en el Teatro Nacional

La ópera María se presenta en el Teatro Nacional con precios que van de los ¢10 a los ¢30.