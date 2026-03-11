Hace 50 años: Centro radiofónico en la UCR será una realidad

En la foto Tomás Guerra, José Tassies, Rafael A. Herra, Roberto E. Aragón y Carlos Espinoza.

Ya es prácticamente una realidad la creación de un centro de producción, adiestramiento y transcripción radiofónicos adscrito a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

Así lo anunciaron los miembros de la comisión encargada de estudiar el proyecto: Rafael A. Herra, director a. i. de la escuela; Tomás Guerra, profesor de Periodismo; José Tassies, de Radio Universidad de Costa Rica; Roberto E. Aragón y Carlos Espinoza, del Sindicato de Locutores y Afines (Sialoc).

El establecimiento del centro, que estaría listo en el segundo semestre, constituye la primera etapa de un plan más amplio, cuya segunda parte sería crear un servicio de transcripciones. Una tercera etapa incluiría el montaje de una emisora F. M. experimental que abarque el campus universitario con una potencia inicial de 10 vatios.

En el periodo inicial, se admitirán estudiantes de Periodismo y de las especialidades de radio, así como los actuales trabajadores de la industria radiofónica.

El mayor obstáculo que enfrenta el proyecto es el financiero. Sin embargo, la comisión indicó que se recurriría a un fondo especial ofrecido por el Servicio Canadiense de Ultramar, por la suma de $10.000.

El centro requerirá una sala de 60 metros cuadrados para colocar la cabina de control y grabación. Además, el estudio y un aula para 30 estudiantes. Se deberá construir también una bodega para equipos, materiales y conserjería.

El local sería escogido por un técnico en la materia.

La curiosidad: El Informe Científico

Los descubrimientos de la ciencia son divulgados cada jueves en Canal 7.