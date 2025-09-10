Hace 50 años: Canciller Facio hablará en la ONU

El canciller Gonzalo Facio hablará en la ONU el 29 de setiembre.

El ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo J. Facio, hablará en las Naciones Unidas el 29 de setiembre, anunció La Nación el 10 de setiembre de 1975.

El canciller comentó sobre la forma en que aumenta la campaña contra Estados Unidos sobre la independencia de Puerto Rico.

Facio denunció esa campaña, y agregó que “se está atacando a Estados Unidos de colonialismo, es una campaña organizada, tal como yo lo indiqué la semana pasada”.

El embajador de Costa Rica en la ONU, Fernando Salazar Navarrete, llamó a Facio un día antes de la publicación. Le dio detalles de la reunión extraordinaria en la ONU, en la cual se analizan aspectos económicos.

Están en Nueva York, junto a la delegación de Costa Rica, los doctores en economía Fernando Naranjo y Mario Carvajal. Salazar le informó al canciller de un estancamiento en las deliberaciones en los últimos días.

Sobre quién reemplazará a Fernando del Castillo, embajador adjunto de Costa Rica ante la ONU que sale la próxima semana hacia Colombia como embajador, Facio expresó: “Lo vamos a nombrar en los próximos días. Hay candidatos para el cargo, varios de ellos de mucha categoría para el delicado puesto”.

Sobre las actividades en Costa Rica del exsenador chileno del Partido Demócrata Cristiano y exiliado político, Renán Fuentealba, el canciller señaló que “siempre y cuando no comprometa la neutralidad del país con declaraciones o actitudes, no hay problema”.

