Hace 50 años: Banco Anglo Costarricense expuso docenas de objetos antiguos

El Banco Anglo Costarricense expuso docenas de objetos que reúnen varios cientos de años de antigüedad.

“Han permanecido a través del tiempo como mudos testigos de la historia del país”, reportó La Nación el 27 de febrero de 1976.

Se trató de un esfuerzo sin precedentes por exhibir estas reliquias al público, incluyendo desde una fina máquina de coser hasta una plancha oxidada, pasando por un gran trapiche que fue expuesto con pedazos de caña para mostrar su funcionamiento.

“Esta vieja máquina todavía podría estar en uso, pero su empleo no resulta ya comercial. Moderna maquinaria industrial ha desplazado a estos aparatos de fabricación manual que se utilizan en algunos lugares, especialmente en casas del área rural, para hacer dulces de tapa”.

Había también una vieja corneta, macetas, clavos y herramientas.

Pero una de las figuras que más llamó la atención fue una virgen “ricamente vestida, considerada una de las imágenes religiosas de mayor antigüedad”.

Muchos de los objetos fueron abandonados o vendidos a precios sumamente bajos por los dueños, quienes no les dieron el valor que realmente tenían.

Una persona manifestó al periódico que en varios pueblos del Valle Central aún es frecuente observar cocinas de leña en las casas con 100 o más años de funcionar.

Lamentablemente, la exposición solo estuvo abierta un día, durante el cual la sala permaneció llena de personas hora tras hora.

La curiosidad: ‘Playground’ peligroso para niños

En Cartas a la Columna, Rafael León Solís pidió a la Municipalidad de Tibás retirar una chatarra ubicada en el playground del parquecito de Linda Vista, pues un sobrino sufrió una herida profunda.