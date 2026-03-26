Hace 50 años: Avanza la industria metalmecánica en Costa Rica

76 obreros trabajan en la sección de fabricación de carrocerías de autobuses en Coopesa.

Industriales de la metalmecánica muestran gran espíritu de triunfo, organizados en la Asociación de Fabricantes Metalúrgicos (Asometal).

Varios de los asociados son representantes de empresas nacientes, mientras que muchos otros son de empresas consolidadas con vasta experiencia en el campo.

Dirigentes de la Asometal explicaron que dentro de la metalmecánica se puede incluir “un grupo bien conocido de fábricas cuyos esfuerzos están dedicados de lleno, o en gran parte, a ese sector industrial”.

Los asociados tienen bajo su mando las ensambladoras de vehículos automotores, las fábricas de muebles de metal, artículos y partes eléctricas, envases de metal, estructuras y perfiles.

Además de las numerosas compañías que se han afiliado a Asometal, un buen número aún se mantiene al margen. Sin embargo, se espera que pronto estas se unan al movimiento.

Atlas Eléctrica S. A., de Richard Beck, fue una de las tres empresas visitadas para la elaboración del reportaje, pues es una de las más representativas de la metalmecánica, al igual que Isotex de Centroamérica S. A. y la Cooperativa de Servicios Aeroindustriales (Coopesa).

Beck declaró que las proyecciones de dicha asociación son favorecedoras para el sector.

“Lo que se desarrolle no es cosa fácil, y más que nada implica organización y total dedicación a la actividad”, recalcó.

Enfatizó que la compañía que representa apoyará en todo sentido las iniciativas de Asometal, “ya que esta industria es un sector poderoso que contribuye al fortalecimiento de la economía nacional”.

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