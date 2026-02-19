El País

Hace 50 años: Avaí de Brasil venció 2 a 1 al Saprissa

El campeón nacional dio la pelea pero perdió en el primero de una serie de dos partidos

Por Yeryis Salas
histórico
Carlos Solano celebra su gol acompañado por Carlos Santana, mientras se acerca el novato Nelson Bastos. (Archivo/Archivo)







Hace 50 añosSaprissa
Yeryis Salas

