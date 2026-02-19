Hace 50 años: Avaí de Brasil venció 2 a 1 al Saprissa

Carlos Solano celebra su gol acompañado por Carlos Santana, mientras se acerca el novato Nelson Bastos.

El Avalí de Brasil venció a Saprissa 2 a 1, el 18 de febrero de 1976 en el Estadio Ricardo Saprissa.

Se trató del primero de una serie de dos partidos ante los morados del club campeón del estado de Santa Catarina. En ese duelo, Saprissa estrenó su título de campeón nacional, obtenido la semana anterior por cuarto año consecutivo.

Los brasileños le apostaron a un juego pausado, ordenado, dedicado al pase y con una defensa de mucha estatura difícil de sobrepasar.

Fue descrito como “un cuadro de un gran poder físico y sobre todo delanteros rápidos, que aunque juegan aislados están en constante desmarcación en busca de los claros donde saben que les llegará el balón”.

Bajo los tres palos tienen al arquero Rubens, calificado como “un verdadero showman” y a quien la afición nacional le puso el mote de Kojak, “pues el hombre no tiene un pelo en su cabeza”.

Rubens demostró su categoría cuando al minuto 6 le desvió de puños un disparo que Gerardo Solano envió a quemarropa.

“Todo lo que hace es un espectáculo, los saques de puerta, los ejercicios de calentamiento, mientras el cuero anda lejos de su portería, la forma como coloca a su defensa”, detalló la crónica.

Saprissa empezó ganando con un gol de cabeza de Carlos Solano, al minuto 44.

El partido cambió en el segundo tiempo, cuando los dos goles visitantes llegaron de los pies de Lorivaldo, uno al minuto 54 y el segundo al 84.

Los morados dieron la pelea, pero estaban agotados tras obtener el título nacional, y al final cayeron “con todos los honores”.

La curiosidad: Reunión en el Colegio de Arquitectos

El Colegio de Arquitectos de Costa Rica invitó a una mesa redonda sobre la avenida central de San José.