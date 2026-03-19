Hace 50 años: Asociación Nacional Pro-Desarrollo de la Artesanía es una realidad

La Asociación Nacional Pro-Desarrollo de la Artesanía (ANDA) ya cuenta con personería jurídica y plantas físicas para siete mercados-talleres, ubicados en Alajuela, Cartago, Heredia, Liberia, Limón, Puntarenas y San Isidro de El General.

Estos constituyeron la única red de mercados-talleres de artesanía en Latinoamérica.

La institución fue creada con la intención de llevar trabajo y desarrollo social a las comunidades rurales, para evitar de esta forma la migración de los habitantes de estas zonas hacia el área metropolitana y fomentar directamente, con ello, la integración familiar mediante una unidad de producción.

Pertenece al Consejo Nacional de Artesanía y Pequeña Industria (Conapi) y sus proyectos, que son autónomos, están coordinados dentro del programa nacional de pequeña industria y artesanía.

Se debe diferenciar la ANDA de la Cámara Nacional de Artesanía y Pequeña Industria (Canapi), la cual es una entidad gremial que agrupa a pequeños industriales del área metropolitana, algunos de los cuales producen artículos artesanales.

Se ha determinado que cada centro tenga una especialización, con base en estudios sobre la disponibilidad de la materia prima regional, tradición cultural y mano de obra.

También se elaboró el mobiliario necesario para la primera etapa de cada mercado-taller regional, de acuerdo con la distintas especialidades de que se enseñarán.

Se espera la llegada de profesores especializados, de varios países, y también enviados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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