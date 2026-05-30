Hace 50 años: Asayne entrega viviendas a familias necesitadas

Doña Amalia O. de Brealey conversa con don Ovidio Ramírez, en una casa donada por Asayne en la Legua de Aserrí.

Debido al entusiasmo de sor María Romero, se fundó en 1973 la Asociación Ayuda a Necesitados (Asayne) que ha logrado entregar viviendas a varias familias en San José de Atenas, San Gabriel y la Legua de Aserrí, entre otros lugares.

El último proyecto tiene como objetivo poblar de casas cinco manzanas de terreno ubicadas en Santa Teresita, camino a Salitrillos de Aserrí.

De esta forma, serán seleccionadas familias necesitadas para darles la posibilidad de vivir en casas nuevas, por las que se cobrará un alquiler simbólico, según sus posibilidades. El mismo procedimiento se siguió en la localidad de San Gabriel.

“Hace tiempo teníamos dudas de que se lograran construir estas casas, pero ahora estamos seguras de que todo es posible con la ayuda de Dios y el esfuerzo de tanta gente de bien”, expresó una de las directoras de la Asociación.

Además de las damas fundadoras de Asayne, la construcción ha sido posible también gracias a los empresarios que se integraron como comité ejecutivo, y han cooperado con donaciones de terrenos, dinero y materiales.

Una de las compañías que ha colaborado es la Fábrica Nacional de Cemento. De igual manera, los planos y control de obras son aportados por la empresa constructora AISA.

En Santa Teresita, el industrial Rodrigo Barzuna explicó que el proyecto se inició con tres casas a las que solo les falta la pintura. Cada vivienda cuenta con tres dormitorios, comedor, cocina y baño.

La curiosidad: Jóvenes ‘desgreñados’

En Cartas a la Columna, Flora Castro lamenta que jóvenes asistieran “desgreñados, sucios y mal vestidos” al Festival de Teatro en el Teatro Nacional.