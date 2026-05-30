El País

Hace 50 años: Asayne entrega viviendas a familias necesitadas

Asociación levantó casas en Atenas y Aserrí

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Por Yeryis Salas
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Doña Amalia O. de Brealey conversa con don Ovidio Ramírez, en una casa donada por Asayne en la Legua de Aserrí. (Archivo/Archivo)







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Hace 50 añosAsayne
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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