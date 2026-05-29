Hace 50 años: Argentinos destacan en el Teatro Nacional

El Teatro Payró de Argentina brindó una puesta en escena de “El señor Galíndez” de Eduardo Pavlosvky, el 28 de mayo de 1976 en el Teatro Nacional.

La crítica Lil Picado describió la obra como “sumamente valiente al abordar el tema de los torturadores, por el compromiso político que ello implica actualmente con la realidad de nuestra América Latina”.

La obra se enfoca en escudriñar qué lleva al torturador a convertirse en uno, más que en el resultado de que la tortura exista. “Al tocar la causa, estamos poniendo el dedo en la llaga del efecto”, detalló.

Sin embargo, el escudriñamiento no se logró plenamente, al haber raíces más profundas en el problema que no quedaron muy claras.

“Por ejemplo, en vez de centrarse tanto en el comportamiento general del torturador, de su personalidad, quizá debería entrar más de lleno aún en toda la circunstancia que engendra enajenados mentales capaces de tener a la tortura por profesión”, indicó.

La obra es calificada como “excesivamente realista” para ser teatral, debido a que su autor es un respetable psicoanalista.

“La obra es realmente de un interés actual apabullante, y posee una manera de presentar el asunto que es muy efectiva para el espectador, ya que al principio este no sabe de qué va la cosa, que luego devendrá en monstruosidad, logrando un poderoso impacto en su conciencia”, explicó la crítica.

Se elogiaron, además, las actuaciones, la escenografía y los factores ambientales, como las luces y la música.

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