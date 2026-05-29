El País

Hace 50 años: Argentinos destacan en el Teatro Nacional

El Teatro Payró presentó la obra ‘El señor Galíndez’

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Por Yeryis Salas
histórico
Aldo Braga, Juan Manuel Tenuta y Norberto Vieyra en "El señor Galíndez". (Archivo/Archivo)







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Teatro NacionalHace 50 años
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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