Hace 50 años: ‘Anillos para una dama’, éxito del teatro Arlequín

El elenco de la obra es integrado por Ramón Sabat, Carmen Bunstern, Ana Poltronieri, Juan Katevas, Álvaro Marenco y Martiza González.

Todas las noches a las 8 p. m., excepto los lunes, el teatro Arlequín presenta la obra “Anillos para una dama”, del dramaturgo Antonio Gala, joven autor de la nueva corriente del teatro español.

Esta es la segunda obra de Gala y desde setiembre de 1973 se mantiene en cartelera en Madrid. Otra de las obras que han sido muy representadas es “Los buenos días perdidos”, que también ha tenido mucho éxito en las últimas temporadas madrileñas.

En España, “Anillos para una dama” fue protagonizada por Maruja Asqueriño, y en México por Amparo Rivelles, y ambas hicieron grandes interpretaciones de doña Jimena Díaz, viuda del Cid, personaje principal de la obra.

En Costa Rica, el papel de doña Jimena es interpretado por Ana Poltronieri, galardonada con tres premios nacionales de teatro y quien actuó también en obras como “Bernarda Alba”, “Las Sillas” y “La visita de la vieja dama”.

En “Anillos para una dama”, Poltronieri tiene una de sus mejores interpretaciones de su carrera. El crítico Alberto Cañas afirmó que “es una Poltronieri como hace tiempo no veíamos (desde ‘Danza Macabra’), o sea una Jimena total, apasionada y desparpajada, dura, tierna, burlona y dolorosa, que la actriz lleva por donde hay que llevarla”.

La secunda una de las mejores actrices chilenas: Carmen Bunster, quien interpreta el papel de Constanza y que se presenta por tercera vez ante el público costarricense con gran éxito.

La curiosidad: Crianza de chinchillas

Chinchillas Alemanas S. A. promueve el negocio de la crianza de este roedor.