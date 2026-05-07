El País

Hace 50 años: ‘Anillos para una dama’, éxito del teatro Arlequín

Obra del dramaturgo español Antonio Gala es protagonizada en Costa Rica por Ana Poltronieri

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Por Yeryis Salas
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El elenco de la obra es integrado por Ramón Sabat, Carmen Bunstern, Ana Poltronieri, Juan Katevas, Álvaro Marenco y Martiza González. (Archivo/Archivo)







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Hace 50 añosTeatro Arlequín
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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