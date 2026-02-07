Hace 50 años: Aldeas Infantiles SOS abren en Costa Rica para el cuido de los niños

Cuatro casas se construyeron en la primera Aldea Infantil SOS en Costa Rica, en Dulce Nombre de La Unión, reportó La Nación el 7 de febrero de 1976.

De momento solo hay una casa habilitada, para darle atención a niños sin cuidado familiar o en riesgo de perderlo. El 8 de febrero llegará la primera madre, quien antes de encargarse de los hijos, verá cómo funciona la aldea que se construyó en Nicaragua y con base en esa experiencia, se convertirá en la modelo para las otras mujeres.

Se planea construir 16 casas, en un terreno de dos manzanas y que entre cada una haya suficiente espacio para sembrar un jardín, además para que los niños tengan una zona verde donde jugar. Cada casa tendrá una madre que cuidará de ocho niños que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) declare abandonados.

Las personas escogidas recibirán un sueldo y la intención es que logren crear un ambiente familiar para los menores. También existe un jefe de aldea, encargado de suplir todo lo necesario, arreglar la casa, entre otras labores.

“La pequeñita estaba enferma, vino el médico y vi llorar a nuestra madre. Ahora sé lo buena que es y lo mucho que nos quiere. Cuando yo sea mayor quiero ser tan buena como ella”, dijo una niña de 13 años sobre su madre adoptiva.

La organización se encarga de los menores hasta los 15 años. A partir de esa edad, pasan a las residencias juveniles.

La organización de origen austríaco también construyó casas en Honduras, Nicaragua y El Salvador.

La curiosidad: Música en Manolo’s

El centro turístico Manolo’s, ubicado en La Garita de Alajuela, tendrá música en vivo el fin de semana.