Hace 50 años: Aldea Arthur Gough alberga a 90 niños

La señora Lidia Alfaro relató que toda la vida había querido tener muchos nietos. Un día, doña Marita viuda de Orlich, le ofreció que se hiciera del hogar infantil Arthur Gough, en Río Oro de Santa Ana, donde se encontró el cariño de 90 niños, que ahora son sus nietos.

Las nueve casas y el pabellón que componen el hogar infantil están construidos en dos y media manzanas de terreno, donados por el hombre inglés por el que se nombró el lugar.

Por la mañana, los niños van unos a la escuela Isabel La Católica y otros a jugar, según el horario de lecciones que tengan.

La más reciente ampliación fue el pabellón México, construido gracias a la primera dama de ese país, María Esther Zuno, quien donó ¢50.000.

Alfaro dirige el hogar con la colaboración de nueve madres sustitutas, las tías, una trabajadora social y una supervisora social. Ellas vigilan que los niños asistan a la escuela y hagan sus tareas, además los llevan al médico o al psiquiatra cuando es necesario.

“Tenemos la idea, no de criar chiquitos, sino de formar hombres y mujeres, que es una cosa difícil. Lo que creo es que el pabellón México va a ser de gran ayuda, porque ahí se podrán desarrollar las aptitudes de los niños, que muchas veces llegan introvertidos”, manifestó doña Lidia.

Detalló que el nuevo pabellón sería convertido en un salón musical. “Que los pequeños aprendan a tocar un instrumento, a escenificar una obra fácil de pintar, por quién sabe si entre ellos hay un Melico Salazar o un Dalí”, agregó.

La curiosidad: Éxitos de la semana

Los Polifacéticos y Nazareth se encuentran entre los artistas más escuchados de la semana en discos de 45 RPM.