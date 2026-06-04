Hace 50 años: Aborígenes se unirán para hacerles frente a atendados criminales

Los hermanos Ortiz firmaron una carta enviada a los jerarcas de los Supremos Poderes.

Grupos aborígenes afirmaron que se unirán para enfrentar los atentados de los que han sido víctimas en sus comunidades.

“Estamos en disposición por tener el mismo peligro común en todo el país, que los aborígenes nos unamos para hacerle frente al crimen organizado”, afirmaron en carta dirigida a los presidentes de los poderes de la República, el líder indígena Esteban Ortiz Ortiz y su hermano Apolonio.

“Los aborígenes que son nuestros ascendientes de Talamanca, Térraba, Cabagra, Ujarraz, Brunka, Boruca, Salitre, que hablamos bribrí, cabécar, térraba, esparcidos en lo que siempre hemos creído que es la tierra que Dios le otorgó a nuestros antepasados”, agregó.

Ortiz señaló a sujetos que les disparan para quitarles sus tierras, los golpean y se aprovechan del silencio de los caminos en sus comunidades, donde hay ausencia de autoridad.

Indicó que un señor y su hijo lo agredieron cuando lo encontraron solo en un camino, lo que le dejó cicatrices en su cara y en otras partes del cuerpo.

“En la tierra que vivimos no conocemos funcionarios para sancionar estos delitos y menos para que capturen a estos endiosados magnates del crimen”, denunció.

“En El Cacique, donde vivimos, han llegado a nuetras puertas, con armas de fuego a insultarnos para hacer blanco de nosotros, por lo cual tenemos que ponernos a buen resguardo. En la semana pasada cortaron con machete el cuerpo de don Ramón Arias, solamente por no haberle pagado a un acreedor”, recalcó.

La curiosidad: Grosería con usuarios de buses

Un inspector de tránsito, en el bus Curridabat-Pavas, le dijo a un pasajero “de mala manera, que si no estaba contento que tomara un taxi”, cuando le reclamó al inspector por pedirles que se corrieran para entrar él.