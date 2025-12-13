Hace 50 años: a 25 años del 2000

Herman Kahn, reconocido físico y futurólogo, habló con La Nación para hablar del porvenir, en específico, de qué le espera a la humanidad para el año 2000.

“Viviremos en una civilización postindustrial, en una sociedad de superconsumo”, afirmó. Agregó que a finales del siglo XX “la familia norteamericana debería ganar más de 25.000 dólares anuales. Pero todos continuarán pensando que son pobres porque no tendrán seis casas, tres automóviles, dos yates”.

Según Kahn, el 20% del mundo habrá alcanzado la era postindustrial, incluyendo Japón, Canadá, Escandinavia, Suiza, Francia, Alemania Federal y la mayoría de países europeos.

El físico afirma que habrá nuevos medios de transporte, nos alimentaremos “sintéticamente” y los trajes serán de telas artificiales, vestidos para “usar y botar”.

“Sin embargo, lo de más impacto tendrá relación con la medicina. Los padres podrán escoger el sexo de sus hijos. Y los científicos no solo podrán predecir los fenómenos de la salud, sino también controlarlos”. Incluso, la media de la edad alcanzará los 100 a los 150 años.

La comunicación electrónica con el cerebro se dará en una fase práctica, con la transmisión del pensamiento, es decir, la telepatía, realizada de forma codificada, controlada y dominada.

El placer mismo podrá ser alcanzado artificialmente, según Kahn.

“Las ratas tienen un centro de placer. Si se las coloca frente a un circuito especialmente preparado, se encuentran frente a varias posibilidades de elección, puede presionar un botón y escoger, a voluntad, el placer que les conviene”, aseguró.

La curiosidad: Ayuda para los Juegos Olímpicos

Brut otorgará ayudas a los atletas que asistirán a Montreal 1976.