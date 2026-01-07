El País

Hace 50 años: 55 nuevos médicos graduados de la Universidad de Costa Rica

Decano de la facultad, Rodrigo Gutiérrez, destacó las mejoras en el nuevo currículum de estudios

Por Yeryis Salas
histórico
Parte de los 55 nuevos médicos que recibieron el título en el Colegio de Médicos y Cirujanos. (Archivo/Archivo)







Hace 50 añosFacultad de MedicinaUCR
Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

