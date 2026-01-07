Hace 50 años: 55 nuevos médicos graduados de la Universidad de Costa Rica

Parte de los 55 nuevos médicos que recibieron el título en el Colegio de Médicos y Cirujanos.

El 6 de enero de 1976 se graduaron 55 nuevos médicos de la Universidad de Costa Rica.

“En esta forma, la Facultad de Medicina ha respondido a las demandas que impusieron los programas de universalización de la asistencia médica en nuestro país, y a los objetivos del Plan Nacional de Salud, que intenta atenuar los todavía altos índices de enfermedad y precaria salud de la mayoría de nuestra población”, dijo el decano de la facultad, Rodrigo Gutiérrez.

Señaló además el considerable aumento en estudiantes matriculados, cifra que pasó de 216 en 1971 a 949 cinco años después.

Detalló que el nuevo currículum de estudios hizo un cambio notable en la educación de los médicos, con el fin de que puedan enfrentarse a la atención íntegra de la salud colectiva y a la curación de enfermedades prevalentes en la población costarricense.

Por otra parte, indicó que el 72% de los profesionales en Medicina están concentrados en San José, pero aseguró que las futuras graduaciones serán tan numerosas que se saturará el mercado en las ciudades y los médicos tendrán que prestar sus servicios en las zonas rurales, para beneficiar a los más necesitados.

Por su parte, el doctor Juan Jaramillo Antillón, electo por los estudiantes como padrino del grupo, recalcó a los nuevos profesionales la necesidad de que tengan siempre presentes las normas éticas y morales de la medicina.

“Desde hoy, son responsables ante ustedes mismos y ante la patria”, añadió.

Finalmente, se les tomó el juramento a los nuevos profesionales y se les entregó sus respectivos títulos.

