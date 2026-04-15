Hace 50 años: 325 jóvenes participaron en laboratorio de la UNA

325 jóvenes participaron en la más reciente edición del sistema de laboratorio estudiantil de la Universidad Nacional (UNA), donde el principal objetivo es que los alumnos aprendan a valerse por sí mismos.

Durante cuatro semana, los jóvenes fueron recluidos en la finca Santa Lucía, en Heredia, propiedad de la UNA. El director del laboratorio, Jorge Mora, solo supervisó el trabajo de los muchachos y dictó algunas lecciones sobre organización y cooperativismo.

Los estudiantes iniciaron la labor con la integración de un sistema de gobierno interno, la distribución del trabajo y la organización de las construcciones. Duermen en carpas y ellos mismos hacen los servicios sanitarios, de los cuales solo hay tres para 325 personas.

Tienen acceso también a un comedor improvisado en un antiguo establo, un almacén y un “auditorio” construido con rústica madera a la sombra de un árbol.

“El primer día, lo único que teníamos era un poco de materiales para iniciar las obras. Todo dependía de nuestro propio esfuerzo”, comentó Rodrigo Cortés, estudiante y funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Los alumnos fueron escogidos entre cientos de muchachos provenientes de Planificación, Ciencias Agrarias y Promoción Social.

En la Asamblea General, celebrada momentos después de la llegada de los participantes, se acordó formar varias comisiones para supervisar el trabajo durante las cuatro semanas en la finca, estas son: seguridad, asuntos generales, alimentación, agropecuaria, recepción, construcción, recreación y periodismo.

La curiosidad: Espartaco en Canal 7

Canal 7 transmitirá la icónica película Espartaco en Viernes Santo.