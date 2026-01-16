Hace 50 años: 28 heridos en vuelco de bus en Alajuela

Poco después de partir de San José hacia Puntarenas, un autobús chocó y volcó, en un accidente que dejó a 28 personas heridas, de las cuales seis fueron trasladadas de emergencia, el 15 de enero de 1976.

El bus era de la empresa Mi Bus S. A., con nombre Irazú. Salió de San José a las 7 p. m. con 40 pasajeros. En Villa Bonita de Alajuela, un tráiler que adelantaba a dos vehículos más, chocó al bus por el lado derecho y lo sacó de la calle. Cuando el chofer intentó volver a la carretera, se topó de frente con un pick-up donde iban seis personas.

El pick-up quedó destrozado y el autobús se fue a un lado dando tumbos.

El chofer del tráiler, quien habría provocado el accidente, se fugó del sitio. Los seis ocupantes del vehículo habían salido de Puntarenas horas antes, donde pasaban una temporada de verano.

Minutos después del choque, llegaron los rescatistas de la Cruz Roja de Alajuela y empezó el traslado de los heridos, de los cuales tres eran del pick-up.

El chofer del autobús, Miguel Ángel Arroyo Herrera, quedó con un shock nervioso luego de ayudar a varias personas a salir del bus. Luego, fue trasladado al Hospital de Alajuela.

“Vi cuando un tráiler venía adelantando a dos carros que también iban hacia San José. De pronto nos golpeó por el lado derecho y en medio de un montón de vidrios, sentí que me iba a caer. Traté de enderezar el bus, pero de allí en adelante no recuerdo más”, manifestó.

“Yo no me enteré de que le había pegado a otro carro, hasta que vi después todo despedazado”, agregó.

La curiosidad: Aniversario de Punto de Fuga

El conjunto Punto de Fuga le anuncia al país la celebración de su primer aniversario.