¿Habrá ley seca este domingo de elecciones 2026 en Costa Rica? Esto respondieron las municipalidades

Las municipalidades no prevén aplicar ley seca durante las elecciones nacionales, al no existir acuerdos vigentes en los concejos municipales.

Las municipalidades del país no aplicarán restricciones a la venta de bebidas alcohólicas durante las elecciones nacionales de este domingo 1.º de febrero, según un sondeo realizado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).

La consulta, efectuada previo a la jornada electoral, no identificó acuerdos municipales vigentes que ordenen la aplicación de la medida conocida como ley seca para ese día.

La normativa actual establece que la prohibición dejó de ser automática. La decisión corresponde a cada concejo municipal, que debe aprobar un acuerdo expreso y debidamente fundamentado para restringir la venta de licor.

En ausencia de ese acuerdo, los comercios pueden operar con normalidad y respetar los horarios habituales autorizados por cada municipalidad.

Esta potestad está prevista en el artículo 26 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico (Ley N.° 9047), que refuerza la autonomía de los gobiernos locales para decidir según la realidad económica y social de cada cantón.

Desde la UNGL se indicó que la decisión refleja confianza en la responsabilidad ciudadana y en el adecuado desarrollo de la jornada electoral.

“El que los cantones opten por no aplicar restricciones refleja madurez política y un compromiso real con el comercio local. Las municipalidades confían en la responsabilidad ciudadana para vivir esta fiesta democrática en un ambiente de paz”, explicó Karen Porras Arguedas, directora ejecutiva de la UNGL.

La legislación también establece que, si algún municipio decide aplicar la restricción, los comercios que incumplan se exponen a sanciones administrativas. Estas incluyen clausuras temporales y multas de entre uno y diez salarios base, según la gravedad de la falta.

Como cierre, la UNGL recordó la importancia de que comerciantes y consumidores verifiquen si su municipalidad adoptó algún acuerdo específico, para evitar sanciones y garantizar el cumplimiento de la normativa local durante la jornada electoral.