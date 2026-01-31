El País

¿Habrá ley seca este domingo de elecciones 2026 en Costa Rica? Esto respondieron las municipalidades

Cada elección revive la duda sobre la venta de bebidas alcohólicas. Esto es lo que decidieron las municipalidades y lo que deben saber comercios y consumidores para este domingo 1.º de febrero

Por Silvia Ureña Corrales
Las municipalidades no prevén aplicar ley seca durante las elecciones nacionales, al no existir acuerdos vigentes en los concejos municipales.







Silvia Ureña Corrales

