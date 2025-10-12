El País

Guardaparques herido en la Isla del Coco llega a Caldera tras más de 100 horas de rescate

Guardaparques herido será trasladado al Hospital del Trauma del INS para recibir atención especializada. Autoridades envían mensaje a usuarios de la ruta 27.

Por Yucsiany Salazar
Rescate de Guardaparques en la Isla del Coco
Rescate de guardaparques que se accidentó en la Isla del Coco el pasado martes. (Cortesía Bomberos/Cortesía Bomberos)







GuardaparquesBomberosIsla del Coco
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

