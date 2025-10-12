Guardaparques herido en la Isla del Coco llega a Caldera tras más de 100 horas de rescate

Rescate de guardaparques que se accidentó en la Isla del Coco el pasado martes.

El Cuerpo de Bomberos confirmó la llegada a Caldera del guardaparques accidentado esta semana en el Parque Nacional Isla del Coco, luego de más de 100 horas de rescate.

“Aproximadamente a las 22 horas (10:00 p.m.) está arribando la embarcación de guardacostas y se nos reporta desde la embarcación que el paciente viaja estable, viene medicado, con manejo de dolor y venimos mejorando su condición para lograr finalizar el traslado al Hospital del Trauma”, explicó Luis Fernández, médico asesor del Cuerpo de Bomberos.

El accidente ocurrió este martes 7 de octubre en horas de la mañana, cuando el funcionario de 53 años cayó en un precipicio de aproximadamente 40 metros de profundidad, en una zona de difícil acceso, en las cercanías del Cerro Yglesias.

Tras el impacto, sufrió múltiples traumas en cabeza, tórax y abdomen.

En ese momento, el guardaparques estaba junto con un compañero, quien caminó aproximadamente tres horas para tener cobertura de radio y dar aviso a las autoridades correspondientes.

El rescate

Luego de recibir la alerta, el personal paramédico de Bomberos se trasladó al sitio con equipo de rescate y atención avanzada extrahospitalaria.

Además, se coordinó con el Área de Conservación Marina Coco y el Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica, así como con el apoyo del servicio de guardacostas de los Estados Unidos para el traslado del funcionario por mar.

Debido a las condiciones climáticas, las labores de extracción iniciaron durante la mañana del miércoles.

Ese mismo día, una embarcación zarpó desde Golfito hacia la Isla del Coco, en un trayecto estimado de 25 horas, y solicitaron refuerzos adicionales.

El rescate del guardaparques se extendió por 100 horas. (Cortesía Bomberos/Cortesía Bomberos)

“Actualmente, tenemos un movimiento de aproximadamente 102 horas en el cual hemos estado manejando las condiciones de viaje. Hay que ser claros que las 72 horas principales de movimiento de extracción fueron sumamente difíciles por la geografía, el clima. Estuvimos en un inicio de avance de 150 metros por hora“, explicó el médico.

Al llegar, gracias al apoyo de dos patrullas adicionales de Guardacostas y 12 rescatistas más, el equipo logró extraer al funcionario la noche de este viernes.

Cuatro paramédicos de Bomberos en la isla realizaron el abordaje médico inicial, estabilizando al guardaparques para el viaje marítimo.

Solicitud a conductores de la ruta 27

El funcionario será trasladado al Hospital del Trauma del Instituto Nacional de Seguros (INS), por lo que las autoridades solicitan a los conductores que transiten por la ruta 27 colaborar con el paso de las unidades de emergencia.

“Les pedimos que nos colaboren, van a ser unidades de Bomberos que van a estar subiendo apoyados de motorizados de Fuerza Pública y Tránsito, por lo cual pedimos su colaboración para poder finalizar este rescate de más de 100 horas“, agregó Fernández.

El operativo de traslado será escoltado por Fuerza Pública y la Policía de Tránsito para garantizar la llegada segura del paciente.