Guardaparques accidentado en Isla del Coco llegaría a tierra firme esta noche

El Cuerpo de Bomberos informó que espera recibir este sábado por la noche al guardaparques accidentado esta semana en el Parque Nacional Isla del Coco, tras más de 72 horas de rescate en condiciones extremas.

El funcionario cayó la mañana del martes 7 de octubre por un precipicio de aproximadamente 40 metros de profundidad en una zona de difícil acceso, cerca del cerro Yglesias, cuando se encontraba junto a otro compañero.

El colega tuvo que caminar cerca de dos horas hasta un punto con cobertura de radio para reportar la emergencia a la estación de Bahía Wafer.

Tras recibir la alerta, dos paramédicos de Bomberos y dos guardaparques se desplazaron al sitio, pero debido a la complejidad del terreno y la falta de luz, la extracción del herido se pospuso para el miércoles.

El guardaparque se encuentra con golpes significativos y dolor generalizado, pero consciente y estable, según confirmaron las autoridades durante la semana.

El rescate del guardaparques accidentado en una zona de difícil acceso en la Isla del Coco demoró más de 72 horas. (Foto: Bomberos/Foto: Bomberos)

Una embarcación del Servicio Nacional de Guardacostas zarpó desde Golfito el miércoles al mediodía con destino a la isla en un viaje estimado de 25 horas. A bordo iba personal médico, funcionarios del Área de Conservación Marina Coco (ACMC), un equipo de drones de Vigilancia Aérea y dos paramédicos adicionales de Bomberos.

Una vez que el funcionario esté en tierra, será trasladado al Hospital del Trauma, en San José, para ser atendido de manera integral e inicie su etapa de recuperación, según reportó Bomberos.