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El País

Grupos denunciaron ante CIDH ataques del gobierno contra independencia judicial en Costa Rica

Organizaciones señalaron recortes presupuestarios, bloqueo a la Sala IV y discursos hostiles contra jueces; Cancillería aduce que gobierno “desmontó” cuestionamientos

Cientos de personas reunidas en la Plaza de la Democracia por el Plantón por la Justicia Democrática este jueves 6 de agosto de 2026.
El plantón del 6 de agosto de 2026 (conocido como el Plantón por la Justicia Democrática) se realizó en la Plaza de la Democracia en San José para defender la independencia del Poder Judicial y la división de poderes ante un fuerte enfrentamiento con el Poder Ejecutivo. Aarón Sequeira
Juan Fernando Lara Salas

Grupos de la sociedad civil y la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo que llamaron “estrategias del gobierno” para debilitar la independencia judicial en Costa Rica.

El Gobierno, que también participó en la audiencia pública, rechazó esa lectura.

Los señalamientos incluyen discursos públicos que buscan minar la confianza ciudadana y presentar al Poder Judicial como único responsable de la inseguridad, intentos de debilitar a la Sala Constitucional y la pretensión de condicionar el presupuesto judicial, precisa un comunicado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).