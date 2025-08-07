Grietas, oxidación y fallas en Taras y La Lima: obras aún sin terminar presentan daños

Los intercambios de Taras y La Lima que se construyen al ingreso de Cartago, presentan deterioros y deficiencias en la calidad de los materiales, según advirtió el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) en un reciente informe de Auditoría.

De acuerdo con ese documento, las inspecciones realizadas en ese proyecto detectaron fallas en algunas prácticas constructivas, así como resistencia menor a la especificada en el contrato en elementos estructurales de concreto, como fundaciones, pilas, encepados y vigas. Esas condiciones podrían reducir la vida útil de las obras.

Asimismo, el Lanamme encontró deterioros como grietas en las losas del intercambio sobre avenida 23, indicios de oxidación en placas de apoyo, acero de refuerzo expuesto con signos de oxidación y deficiencias en la carpeta asfáltica.

El Lanamme y la Auditoría del MOPT han adevertido deficiencias en las prácticas constructivas y manejo del tránsito a lo largo de todo el proyecto de Taras-La Lima. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Entre otros hallazgos, se señalan diferencias en los resultados obtenidos por el Lanamme y el laboratorio de verificación de calidad en los muestreos de resistencia del concreto estructural, así como deficiencias en la base estabilizada con cemento, lo cual refleja problemas de resistencia y colocación de esa estructura.

Además se indicó que la mezcla asfáltica presentó incumplimientos y deterioros prematuros en la carpeta del paso a desnivel de Taras, así como problemas en los sumideros de aguas pluviales. En el paso de la Lima, se encontraron problemas en el acero de refuerzo y acabados superficiales.

En general, el proyecto también presenta fallas en la supervisión y ejecución, incumplimientos en la demarcación provisional y problemas recurrentes en los dispositivos de seguridad vial y control de tránsito, lo cual pone en riesgo a conductores y peatones.

La Auditoría divulgada este jueves, correspondió al tercer informe de este tipo que emite el laboratorio de la Universidad de Costa Rica sobre este proyecto, y recopiló la información obtenida en 21 visitas técnicas que se llevaron a cabo entre setiembre del 2023 y setiembre del 2024. Durante ese período se emitieron un total de 10 notas informe a la Administración.

El Lanamme evidenció la presencia de grietas en el concreto de algunos sectores del proyecto Taras-La Lima. (Lanamme/Lanamme)

De acuerdo con el Lanamme, la Administración ha reconocido los hallazgos de gestión de calidad de los materiales, sin embargo, no se recibió el descargo, por lo que “no hay evidencia de acciones correctivas implementadas hasta la fecha ni la entrega de algún plan de acción específico.”

El Laboratorio advirtió que no acatar las recomendaciones emitidas en estos informe, representa un riesgo pues además del daño acelerado de la obra, los problemas citados podrían ocasionar accidentes de tránsito y aumento en costos de mantenimiento en el mediano plazo.

Entre las recomendaciones incluidas en este informe, se recordó la necesidad de fortalecer los controles de calidad y la aplicación de los mecanismos legales y contractuales, tales como la exigencia de medidas correctivas y aplicación de multas.

Precisamente, la ausencia de multas en este contrato, ha sido señalada por la actual Administración como una de las principales trabas, para hacer frente a incumplimientos relacionados con los atrasos y otros problemas atribuibles al contratista.

El Lanamme también recomendó mejorar el manejo de control de tránsito en este y todos los proyectos.

La Auditoría del MOPT también ha advertido en varios informes divulgados previamente, sobre los problemas de seguridad vial y calidad de las obras durante la ejecución de los trabajos.

El proyecto tenía un costo de $58 millones; sin embargo, debido a los atrasos y problemas de diseño que enfrentó desde el inicio, su costó se elevó a más de $70 millones, según la misma Auditoría del MOPT. Los trabajos están a cargo del consorcio H Solís-La Estrella.

Actualmente ya se encuentran habilitados los niveles superiores en los intercambios de Taras y la Lima, así como el paso elevado en avenida 23. Se tiene previsto que a mediados de setiembre se ponga en operación el túnel de la Lima, quedando pendientes rotondas y vías marginales en los tres puntos.

Las obras que iniciaron en diciembre del 2020, tenían un plazo de ejecución de 28 meses, por lo que debían haberse completado en el primer semestre del 2022, sin embargo según la última estimación del MOPT, la totalidad de los trabajos serán finalmente entregados en el último trimestre de este año.