Grietas, oxidación y fallas en Taras y La Lima: obras aún sin terminar presentan daños

Proyecto debe entregarse este año pero varios tramos ya están en operación

Por Patricia Recio

Los intercambios de Taras y La Lima que se construyen al ingreso de Cartago, presentan deterioros y deficiencias en la calidad de los materiales, según advirtió el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) en un reciente informe de Auditoría.








