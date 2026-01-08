El País

Graves problemas de congestión y seguridad vial afectan rotonda de Hacienda Vieja, alerta LanammeUCR

Rotonda de Hacienda Vieja en Curridabat presenta serias deficiencias, incluidos problemas de señalización y riesgos para peatones

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Estudio técnico señala colas de más de un kilómetro, fallas en señalización y riesgos para peatones en esta intersección clave de Curridabat.
Estudio técnico señala colas de más de un kilómetro, fallas en señalización y riesgos para peatones en esta intersección clave de Curridabat. (LanammeUCR /Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rotonda Hacienda ViejaLanammeUCRCongestión vial CurridabatSeguridad vial Costa RicaPresas
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.