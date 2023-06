Recorte de presupuesto en Cultura será menor a lo anunciado por Gobierno

El recorte al presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) para el 2024 se mantiene; sin embargo, será más pequeño de lo que planteó el Ministerio de Hacienda en abril. No se le rebajarán los ¢4.099 millones anunciados, sino que el Gobierno ahora plantea una disminución de ¢1.179 millones a la cartera rectora de las artes y la cultura.

Así se desprende del oficio MCJ-DM-0865-2023, con fecha del 6 de junio del 2023.

En el documento se detalla que Hacienda le comunicó a Cultura que tendría un monto adicional de ¢2.920 millones al límite de gasto provisional para el 2024, que se había establecido en ¢44.707, 7 millones hace dos meses.

“Del oficio de cita (MH-DM-OF-0867-2023, del 31 de mayo de 2023) se desprende que como complemento al límite provisional comunicado por el Ministerio de Hacienda, en la misiva MH-DM-OF-0546-2023 de 12 de abril 2023, se está asignando un monto adicional al MCJ de ¢2.920.000.000,00 (dos mil novecientos veinte millones de colones exactos)”, explica el documento firmado por la ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz.

Esto quiere decir que el presupuesto total del MCJ para el 2024 sería de ¢47.627,7 millones. Habría una disminución de ¢1.179 millones con respecto al plan de gastos asignado para este año, que son ¢48.807 millones.

En el documento, la ministra de Cultura le agradece al Ministerio de Hacienda y al Consejo de Gobierno las gestiones para incrementar el límite de gasto correspondiente al período 2024.

“Esta cartera ministerial asegura que con este monto será posible atender todas las necesidades institucionales previstas, así como dar cumplimiento a los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026″, expresó la jerarca en este documento en poder de La Nación.

Incremento solicitado Copiado!

En una entrevista con este medio, realizada a finales de mayo, Alexánder Castro Mena, viceministro administrativo del MCJ, detalló que se preparó una solicitud al Ministerio de Hacienda y que la ministra de Cultura le presentó a mediados de ese mes un proyecto al Consejo de Gobierno en que solicitaba un incremento del presupuesto, con el fin de atender necesidades detectadas en los diferentes órganos y programas.

¿De cuánto fue esta solicitud? “Nosotros estamos hablando de un monto mínimo de ¢3.000 millones y un monto máximo de ¢4.600 millones identificados con proyectos muy específicos y necesidades operativas que tenemos en los 20 programas presupuestarios”, expresó el viceministro.

¿Está el Ministerio de Cultura en crisis?

¿Qué solicitó exactamente la ministra al Consejo de Gobierno, con qué argumentos y para qué proyectos? Este es un misterio que guarda celosamente el MCJ.

Desde el jueves 25 de mayo, La Nación solicitó a Cultura el documento enviado por la ministra la semana anterior.

De hecho, el viceministro Castro Mena dijo que “con mucho gusto lo podemos hacer llegar”. No obstante, a pesar de insistentes comunicaciones y recordatorios para obtenerlo, Cultura no lo entregó y ya pasaron los 10 días hábiles que la ley da de plazo para la entrega de documentos e información pública.

¿Para qué se usará el monto adicional que le está asignando Hacienda a Cultura para el presupuesto del 2024? Tendrá diferentes fines, que aún no se detallan. “El incremento será distribuido entre los órganos desconcentrados y direcciones de programa, según las necesidades reales”, respondió el viceministro.

¿Cultura se quejó ante Hacienda por el posible recorte del presupuesto?

El recorte de ¢4.000 millones Copiado!

El recorte planteado inicialmente por el Gobierno al presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud era de más de ¢4.000 millones. Precisamente en abril, Hacienda le definió al MCJ un tope de ¢44.707 millones en el gasto para el 2024, como parte de una asignación preliminar realizada a todos los ministerios.

Fue por eso que el 9 de mayo, el viceministro administrativo le envió una circular a los directores del MCJ para solicitar información acerca de las necesidades que se dejarían de atender en caso de mantenerse el monto comunicado.

“Es conveniente aclarar que actualmente el MCJ no tiene recursos adicionales que puedan ser asignados, lo anterior debido al rebajo del 8.40% equivalente a ¢4.099.345 414, que se desprende de lo comunicado por el Ministerio de Hacienda, mediante el oficio MH-DM-OF-0546-2023″, explicó Castro Mena en el documento.

Según explicó en mayo el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, el monto asignado tomaba en consideración el promedio de ejecución del presupuesto en 2021, 2022 y lo proyectado para 2023.

En declaraciones al programa radiofónico Nuestra voz, de radio Monumental, Acosta fue enfático: “Estamos castigando al ministerio que no ejecuta”.

No obstante, el Poder Ejecutivo insistió en que se reservaron ¢125.000 millones para distribuirlos o aumentar los presupuestos de diferentes instituciones, para lo cual se tendrían que presentar propuestas debidamente fundamentadas para el análisis del Consejo de Gobierno.

De allí salió el monto adicional al gasto presupuestario máximo asignado al MCJ, que permitió que el recorte ya no fuera de ¢4.099 millones, sino de ¢1.179 millones.

¿Cultura tiene claras cuáles son las necesidades y prioridades?

¿Qué hizo Cultura? Copiado!

¿Se quejó en abril el Ministerio de Cultura ante Hacienda por el rebajo planteado en el presupuesto provisional o se emitió algún oficio alertando a las autoridades sobre las afectaciones que podría generar esto en el quehacer del rector en materia cultural del país? No, en ese momento no.

“No podemos actuar sin tener la fundamentación”, argumentó la autoridad administrativa del MCJ ante la pregunta.

“Nosotros no podemos actuar, solicitar o hacer una petición sin un fundamento específico, razón por la cual trabajamos de la mano con nuestros directores para identificar puntualmente las necesidades. Yo no puedo, a raíz de recibir ese monto, irme de una vez a decir: ‘Esto es imposible, necesito 10.000 millones’, si realmente yo no tengo bien identificado dónde se va a invertir; sería muy irresponsable de mi parte”, explicó Castro Mena.

Eso quiere decir que a un año de gestión, ¿las autoridades de Cultura no tenían claras las necesidades y prioridades para defender el presupuesto? Aunque anteriormente habló de no poder actuar sin tener la fundamentación, el viceministro aseguró tener claras las necesidades del MCJ.

“Las tenemos tan claras que este ejercicio para nosotros fue indispensable. ¿Por qué razón? Porque trabajar con una asignación provisional de ¢44.000 millones permitió que cada director analizara su propio presupuesto e identificara montos que posiblemente iban a quedar como sobrantes y los distribuyera en otras partidas y subpartidas donde tenía necesidad”, manifestó.

El recorte planteado para el MCJ y la inconformidad de algunos directores al respecto quedó en evidencia con el remezón que sufrió Cultura la noche del 11 de mayo, cuando la ministra Guadamuz cesó por correo electrónico a cuatro directores que ocupaban puestos de confianza.

En las cuatro cartas idénticas, la jerarca de Cultura solo expresó que la destitución se debía a un “ajuste en la gestión estratégica que se procura desde el despacho ministerial”.

Por ejemplo, Set Carrión, quien fue director general del Archivo Nacional hasta esa noche, fue despedido luego de que advirtió, la mañana de ese mismo jueves 11, sobre la seria afectación institucional que tendría un recorte de ¢300 millones en el presupuesto del 2024. Alertó que la disminución planteada en el gasto no permitiría ni siquiera pagar servicios esenciales y esto podría obligar a un cierre temporal de la institución.

Posteriormente, decenas de organizaciones del sector cultural y pronunciamientos de personalidades del gremio e intelectuales advirtieron al país, por medio de cartas, manifestaciones y artículos, sobre los daños e incluso posible paralización que los recortes causarían al quehacer cultural, en especial en instituciones como la Orquesta Sinfónica Nacional, los museos, las compañías y talleres de artes escénicas.

El Colectivo Las Hartas le hizo saber a la ministra de Cultura (de rojo) -y al Teatro Nacional- su desacuerdo con los recortes planteados al MCJ y con su labor al frente de la cartera en la ceremonia de entrega de los Premio Nacionales de Cultura. (Rafael Pacheco Granados)

Incluso, en la ceremonia de entrega de los Premio Nacionales de Cultura, los artistas, gestores y figuras de la cultura rechazaron los recortes y le reclamaron a las autoridades de Cultura por darles la espalda al medio cultural.

Luego de unas semanas, los cuatro directores cesados ya fueron reemplazados.

¿Está cultura a ciegas luego de un año de gestión?

¿No hay crisis? Copiado!

Las autoridades de Cultura han mantenido su posición de que los temores suscitados por los recortes de presupuesto son infundados, incluso sostienen que no hay crisis alguna.

“Le puedo garantizar con toda certeza que nosotros no estamos en crisis. Estamos haciendo un ejercicio responsable de los recursos todos los programas van a tener asignados lo que necesitan porque hemos identificado recursos sobrantes que los podemos redistribuir de una mejor forma”, aseveró el viceministro administrativo del MCJ en esta entrevista a finales de mayo.

Luego agregó: “No va a haber cierre técnico de ninguna forma. Los servicios públicos se van a poder pagar. Los teatros, los talleres y las compañías seguirán dando sus servicios como hasta el día de hoy y de mejor calidad. Nuestro trabajo en territorio no se va a ver comprometido. Necesitamos que las personas comprendan que lo que estamos haciendo es un ejercicio serio, responsable, para que nuestro ministerio siga siendo lo que es y aún mejor”.