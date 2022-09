Presidencia nombra nuevo representante en Junta Directiva de la CCSS

El presidente Rodrigo Chaves nombró este lunes a Juan Ignacio Monge Vargas como nuevo representante del Poder Ejecutivo en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Monge llega en sustitución de Guillermo Hernández Ramírez, quien ocupaba dicho puesto desde hace tres meses pero renunció el pasado lunes alegando que la destitución del presidente ejecutivo de la entidad, Álvaro Ramos, no le permite continuar en el cargo por resultar inconsecuente con su motivación inicial.

En su carta de renuncia, Hernández expresó que había aceptado la invitación, del entonces jerarca, para participar en su proyecto para fortalecer la seguridad social. “El corte de manera súbita de su nombramiento como presidente ejecutivo de la CCSS no me permite continuar como miembro de la Junta Directiva, pues no sería consecuente con mi motivación inicial”, aseveró.

Renuncia directivo del Gobierno en CCSS luego de destitución de Álvaro Ramos

Al igual que Monge, fueron juramentados por Chaves los siguientes seis miembros de juntas directivas:

Liseth Hernández Cordero fue designada en la Junta de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). Alejandra Mora es la nueva representante del Ejecutivo en la junta de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Además, Erick Alonso Bogantes Cabezas trabajará como regulador general de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Finalmente, Silvia Castro Quesada es la nueva representante del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu). Asimismo, Ileana González Cordero fue juramentada como directiva titular del sector comunal del Banco Popular.