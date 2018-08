Ese "otro", expresión que, muchas veces, usamos despectivamente para referirnos al extranjero y migrante, no es otro que el mismo Jesús, quien sale a nuestro encuentro en la persona del necesitado y refugiado, para que lo acojamos con caridad y misericordia. #MiGraciaTeBasta

A post shared by José Manuel Garita Herrera (@obispogarita) on Aug 19, 2018 at 12:20pm PDT