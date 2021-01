“Aquí no estamos invocando ninguna excepción, el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa nos daría la posibilidad de hacer la extensión de manera unilateral sin consultarle a la Contraloría. No obstante, a mi me parece importante hacer esta consulta dado que es un tema que considero sensible, prefiero que la Contraloría venga y me diga: ‘no había necesidad de que me viniera a preguntar’, al hecho de que luego, lanzando el proceso (de renovación) nos diga: ‘¿Por qué no nos consultó’”, dijo en aquel momento.