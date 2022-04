Hacienda pide a grandes contribuyentes pagar sus impuestos pese a ‘hackeo’

Este miércoles, Elian Villegas, ministro de Hacienda, se refirió a los ataques de ciberdelincuentes, así como a todas las medidas para mitigar efectos y restablecer servicio. (Rafael Pacheco Granados)

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, solicitó a los grandes contribuyentes pagar sus impuestos mediante el uso del formulario D-110, como lo dispone una nueva resolución tomada este miércoles. Son 1.000 contribuyentes que concentran el 70% de la recaudación.

“Les pedimos que lo autoliquiden mediante el formulario D-110. Se da un plazo de tres días a partir del día siguiente de que se publique la resolución, dentro de esos tres días deberían hacer todo el proceso y declaración de impuestos atrasados”, explicó Villegas este miércoles, en conferencia de prensa, donde dio detalles acerca del hackeo que desde el lunes presentan los sistemas de Hacienda.

Si no es gran contribuyente, expresó, no hay problema, una vez que se restaure el sistema tendrá el plazo para la declaración y el pago.

El ministro enfatizó en que se hacen todos los esfuerzos para no suspender los servicios del Ministerio y ratificó que hay sistemas desactivados no porque estén dañados, como ocurre con el sistema de pagos Integra, sino para que no enfrenten daños.

Insistió además en que la prioridad ahora es recuperar el programa de Tecnología de Información para el Control Aduanero (TICA) por los efectos en la economía, ya que por ahí pasan exportaciones e importaciones. Ese dijo, es la prioridad número uno. Asimismo, trabajan en asegurar el pago de salarios y pensiones.

“En cuanto a exportaciones, se han emitido tres directrices para agilizar. En este momento, no tenemos sistemas, no tenemos una computadora que nos ayude a trabajar con exportación e importación, entonces estamos trabajando esa parte manual, estamos buscando que sea más sencillo”, declaró.

El ministro fue claro en que el país “no puede darse el lujo de retrasar exportaciones”, por lo que coordinan con un grupo importante en busca de una solución.

Igualmente, se requiere agilizar importaciones, debido a se trata de gran cantidad de materia prima, cuyo retraso afecta los procesos productivos.

En relación con la factura electrónica, el jerarca explicó que deben emitirse comprobantes físicos y cuando el sistema sea activado, se procederá a enviar las facturas electrónicas. Quienes no usan el sistema de factura electrónica gratuita no tienen problema, siguen de forma tradicional, pues no fue comprometido.

Villegas informó además, de que el martes se realizaron los pagos previstos al Poder Judicial y a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Entre miércoles y jueves, se pagará la cuota obrero-patronal, también a la Caja.

Aseguró que el servicio de la deuda se encuentra atendido y reiteró que los salarios se pagarán “sin problema y sin atraso”.