“Mientras esté la ley, es vinculante. Evidentemente, es un hecho que debería ser motivo de valoración, para ver si se puede impulsar una modificación a la ley que el día de hoy nos obliga a girarle el 50% de las ganancias de los festejos. Me parece bien complicado (lo que está pasando) y es motivo para analizar esa circunstancia legal. No habría razón para seguir aportando si existen ese tipo de irregularidades y, más aun, si ya no atienden niños”, explicó Araya.