Ganar el examen de admisión de la UNA no es todo: esto es lo que debe hacer para continuar en el proceso

Los aspirantes a estudiar en la UNA este 2026 deben cumplir con un requisito primoridal para continuar con el proceso de admisión.

Si bien ganar el examen de admisión de la Universidad Nacional (UNA) es vital para los jóvenes que aspiran a estudiar este 2026 en la institución, este no es el único requisito que deben cumplir para continuar con el proceso de admisión.

La UNA comunicó que además de “ganar el examen” con una nota igual o superior a 452,61, los jóvenes que quieran continuar el proceso y quieran concursar por un cupo en la carrera elegida, deben registrar su título de Bachiller en Educación Media.

El trámite debe hacerse a más tardar este 6 de enero antes de las 5 p. m.

¿Cómo registrar el título?

El registro del título debe hacerse en la web, sin embargo, en casos en los que esto no sea posible, puede enviarse escaneado.

Esta es la guía brindadad por la UNA para realizar el registro.

En web:

Debe ingresar a www.registro.una.ac.cr

Posteriormente, en la sección de “avisos importantes”, debe elegir la opción “Registrar el Título de Bachiller en Educación Media”.

Tras leer las indicaciones, debe pulsar “Estoy de acuerdo en continuar” y seguir en una nueva pantalla.

Por último, debe pulsar la opción “ingresar”, completar la información solicitada y hacer clic en la opción “registrar solicitud”. La clave de cada postulante es el número de solicitud y el número de identificación, detalló la universidad.

A cada aspirante le debe llegar un comprobante de registro a su correo electrónico.

Si por algún motivo no puede subir el título, en la página aparece un correo electrónico al que debe enviar el documento escaneado.

Los documentos que deben ser escaneados son: el título de Bachiller en Educación Media, en caso de no tenerlo, puede enviar la certificación de título emitida por el colegio de procedencia, la Dirección Regional o la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Asimismo, debe adjuntar la identificación vigente por ambos lados, ya sea cédula de identidad o tarjeta de identificación de menores, cédula de residencia, pasaporte, cédula de refugiado o DIMEX).

En caso de que el documento registrado sea un diploma obtenido en el exterior, el aspirante debe adjuntar una certificación extendida por el Ministerio de Educación Pública que indique la equiparación del título de Bachiller en Educación Media en Costa Rica.

“En caso de no contar con la Certificación extendida por el MEP, enviar el título de secundaria debidamente autenticado o apostillado. (además de la) identificación vigente por ambos lados”, informó la Universiada Nacional.