Ganar el examen de admisión de la UNA no es todo: esto es lo que debe hacer para continuar en el proceso

Trámite debe realizarse a más tardar este 6 de enero.

Por Fernanda Matarrita Chaves
UNA UNIVERSIDAD NACIONAL FACHADA CAMPUS HEREDIA
Los aspirantes a estudiar en la UNA este 2026 deben cumplir con un requisito primoridal para continuar con el proceso de admisión. (Cortesía UNA/Cortesía UNA)







UNAAdmisión UNA
