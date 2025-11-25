El País

Funcionario del Ministerio de Hacienda habría usado vehículo oficial para tirar basura en ruta 32; así responde la institución

Hacienda confirmó que recibió una denuncia

Por Sebastián Sánchez
Un funcionario de Hacienda habría depositado basura en un lote baldío en la ruta 32.
Hacienda investigará a un funcionario después de que imágenes captadas por choferes mostrarían un aparente lanzamiento de basura en un lote baldío, junto a la ruta 32. (Cortesía/Cortesía)







