Funcionario del Ministerio de Hacienda habría usado vehículo oficial para tirar basura en ruta 32; así responde la institución

Hacienda investigará a un funcionario después de que imágenes captadas por choferes mostrarían un aparente lanzamiento de basura en un lote baldío, junto a la ruta 32.

Un funcionario del Ministerio de Hacienda habría usado un vehículo oficial para tirar basura en un lote baldío en la ruta 32, de acuerdo con imágenes captadas por choferes que transitaban por la ruta.

Consulta al respecto, Hacienda respondió que se trata de un carro de Hacienda con funcionarios “que trasladaban bienes desde la Sede Tributaria de Heredia a unas bodegas en Calle Blancos”.

La oficial mayor y directora Administrativa y Financiera, Estefanie Jiménez, confirmó que recibió la denuncia en la mañana de este martes y que esta fue trasladada a la Contraloría de Servicios para lo que corresponda.

El hecho ocurrió cerca del puente del Saprissa, en el sentido Guápiles-San José.