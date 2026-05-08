Fuerte dispositivo de seguridad acompañó a Rodrigo Chaves a recibir a dignatarios que participarán en traspaso de poderes

Cuadras y comercios cerrados desde las 4 p. m. y gran presencia policial fueron parte del fuerte dispositivo policial que acompañó al presidente Rodrigo Chaves a recibir, en una cena especial en el Teatro Nacional, a las delegaciones internacionales que participarán en el traspaso de poderes.

Cuadras y comercios cerrados y gran presencia policial fueron parte del fuerte dispositivo de seguridad que acompañó al presidente saliente, Rodrigo Chaves Robles, a recibir a las delegaciones internacionales que acuden como invitadas especiales al traspaso de poderes que se realizará este 8 de mayo y en el que Laura Fernández Delgado asumirá como presidenta de la República.

Chaves organizó una cena en el Teatro Nacional la noche de este 7 de mayo a la que acudió la presidenta electa Laura Fernández junto a su esposo Jeffry Umaña. Entre los invitados especiales acudieron el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, la exsecretaria de seguridad nacional, Kristi Noem y Melinda Hildebran, actual Embajadora de Estados Unidos en Costa Rica.

Dispositivo de seguridad en el Teatro Nacional durante la cena ofrecida por Rodrigo Chaves

También asistieron el presidente de Israel, Isaac Herzog y el rey Felipe VI de España. Todos los invitados internacionales llegaron escoltados por caravanas y descendieron de los vehículos que los transportaban rodeados de personal de seguridad.

Asimismo, en el evento participaron el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo y su homólogo de Chile José Antonio Kast. También acudió la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto y el Primer ministro de Curazo, Gilamr Pisas, entre otros.

Al inicio del banquete, el presidente Chaves y su esposa, la primera dama, Signe Zeikate, recibieron a todos las delegaciones en la entrada del Teatro Nacional. En la actividad también fue posible observar a los ministros de Cultura, Jorge Rodríguez, de Comunicación, Arnold Zamora y de Comercio Exterior, Manuel Tovar, entre otros. Todos continuarán con un puesto en la administración de Laura Fernández.

También, se presentó la exdiputada oficialista, Pilar Cinseros.

Consulte a continuación las imágenes del arribo de los invitados a la velada, así como del dispositivo de seguridad.

El Rey de España, Felipe VI, en su llegada al Teatro Nacional. (Jose Cordero/José Cordero)

Francisco Gamboa, primer vicepresidente electo, antes de ingresar a la cena ofrecida por Rodrigo Chaves. (Jose Cordero)

Pilar Cisneros, exdiputada oficialista y asesora de comunicación ad honorem de Laura Fernández, fue una de las primeras invitadas en llegar. (Jose Cordero/José Cordero)

Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, fue una de las invitadas especiales durante la cena organizada por el presidenta Rodrigo Chaves. (Jose Cordero)

Laura Fernández acudió a la cena junto a su esposo Jeffry Umaña, Rodrigo Chaves y Signe Zeikate los recibieron en la entrada del Teatro Nacional. (Jose Cordero/José Cordero)

El presidente de Chile, José Antonio Kast, durante su llegada al banquete previo al traspaso de poderes. (Jose Cordero/José Cordero)

Los dignatarios que participarán en el traspaso de poderes llegaron escoltados al Teatro Nacional. (Jose Cordero/José Cordero)