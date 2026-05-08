El País

Fuerte dispositivo de seguridad acompañó a Rodrigo Chaves a recibir a dignatarios que participarán en traspaso de poderes

La noche de este 7 de mayo, el presidente saliente ofreció una cena de gala para las delegaciones internacionales e invitados especiales que acudirán al cambio de mando en el que Laura Fernández asumirá como presidenta de la República

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Cuadras y comercios cerrados desde las 4 p. m. y gran presencia policial fueron parte del fuerte dispositivo policial que acompañó al presidente Rodrigo Chaves a recibir, en una cena especial en el Teatro Nacional, a las delegaciones internacionales que participarán en el traspaso de poderes.
Cuadras y comercios cerrados desde las 4 p. m. y gran presencia policial fueron parte del fuerte dispositivo policial que acompañó al presidente Rodrigo Chaves a recibir, en una cena especial en el Teatro Nacional, a las delegaciones internacionales que participarán en el traspaso de poderes. (Jose Cordero/Jose Cordero)







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Traspaso de poderesRodrigo ChavesLaura Fernández
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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