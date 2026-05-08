Fuerte dispositivo de seguridad acompañó a Rodrigo Chaves a recibir a dignatarios que participarán en traspaso de poderes

Cuadras y comercios cerrados y gran presencia policial fueron parte del fuerte dispositivo de seguridad que acompañó al presidente saliente, Rodrigo Chaves Robles, a recibir a las delegaciones internacionales que acuden como invitadas especiales al traspaso de poderes que se realizará este 8 de mayo y en el que Laura Fernández Delgado asumirá como presidenta de la República.
Chaves organizó una cena en el Teatro Nacional la noche de este 7 de mayo a la que acudió la presidenta electa Laura Fernández junto a su esposo Jeffry Umaña. Entre los invitados especiales acudieron el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, la exsecretaria de seguridad nacional, Kristi Noem y Melinda Hildebran, actual Embajadora de Estados Unidos en Costa Rica.
También asistieron el presidente de Israel, Isaac Herzog y el rey Felipe VI de España. Todos los invitados internacionales llegaron escoltados por caravanas y descendieron de los vehículos que los transportaban rodeados de personal de seguridad.
Asimismo, en el evento participaron el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo y su homólogo de Chile José Antonio Kast. También acudió la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto y el Primer ministro de Curazo, Gilamr Pisas, entre otros.
Al inicio del banquete, el presidente Chaves y su esposa, la primera dama, Signe Zeikate, recibieron a todos las delegaciones en la entrada del Teatro Nacional. En la actividad también fue posible observar a los ministros de Cultura, Jorge Rodríguez, de Comunicación, Arnold Zamora y de Comercio Exterior, Manuel Tovar, entre otros. Todos continuarán con un puesto en la administración de Laura Fernández.
También, se presentó la exdiputada oficialista, Pilar Cinseros.
Consulte a continuación las imágenes del arribo de los invitados a la velada, así como del dispositivo de seguridad.