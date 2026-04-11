El País

Franklin Chang-Díaz: ‘El planeta no es frágil; frágiles somos nosotros’

Astronauta costarricense explica que misiones como Artemis II buscan garantizar que la humanidad tenga a dónde ir si termina de destruir su único hogar conocido

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Por Juan Fernando Lara Salas
Misiones como Artemis II adquieren una dimensión que va más allá de la conquista tecnológica o el prestigio nacional. Son, en la visión de Franklin Chang-Díaz, el inicio de un proceso de redundancia existencial: aprender a establecer presencia humana fuera de la Tierra antes de que sea demasiado tarde. (Rafael PACHECO GRANADOS)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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