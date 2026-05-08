El País

Fotos y videos de costarricenses que madrugaron para vivir la fiesta del traspaso de poderes en el Estadio Nacional

Para muchos estudiantes, esta es la primera vez que ingresan al Estadio Nacional

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Por Yucsiany Salazar , Christian Montero, y Juan Diego Villarreal
Traspaso de Poderes del presidente Rodrigo Chaves a la presidenta electa Laura Fernández viernes 8 de mayo La Sabana Estadio Nacional
Traspaso de Poderes del presidente Rodrigo Chaves a la presidenta electa Laura Fernández viernes 8 de mayo La Sabana Estadio Nacional (Alonso Tenorio/La Nación)







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Traspaso de PoderesEstadio NacionalLaura Fernández
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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