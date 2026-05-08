Fotos y videos de costarricenses que madrugaron para vivir la fiesta del traspaso de poderes en el Estadio Nacional

Traspaso de Poderes del presidente Rodrigo Chaves a la presidenta electa Laura Fernández viernes 8 de mayo La Sabana Estadio Nacional

Desde Puerto Jiménez, Cañas, Cartago y otros rincones de Costa Rica, miles de ciudadanos llegaron hasta el INS Estadio, Nacional en La Sabana, para estar presentes en el traspaso de poderes de la mandataria número 50 del país, Laura Fernández.

En medio de la alegría de los presentes y la venta de llaveros, sombreros y signos externos del hasta hoy presidente Rodrigo Chaves y la nueva mandataria, así se vivió el ambiente en las afueras.

Los vendedores con signos externos no podían faltar en los alrededores del Estadio Nacional. (Alonso Tenorio/La Nación)

Desde la noche de este jueves, Carlos Valerín salió a las 11 p. m. de Puerto Jiménez junto con un grupo de simpatizantes para asistir al acto solemne en el que Laura Fernández asumiría el mando del país.

“Aquí estamos para estar presentes en el traspaso de poderes y recibir a nuestra querida presidenta Laura Fernández. Venimos un grupo grande en un autobús para 54 personas. Todos venimos con entradas”, comentó Valerín.

Manuela Moreno Moreno, vecina de Tibás. (Alonso Tenorio /La Nación)

Familias, jóvenes y adultos en general con entradas esperaban para ingresar al Estadio Nacional. Las puertas se abrieron a eso de las 8:30 de la mañana. (Alonso Tenorio/La Nación)

La señora Alba Rosa Avellan vecina del parque de La Paz. (Alonso Tenorio /La Nación)

Venta de calendarios con la imagen de Laura Fernández. (Alonso Tenorio/La Nación)

Buses de diversas regiones del país trasladaron a los costarricenses al Estadio Nacional. (Alonso Tenorio/La Nación)

Por su parte, Esther Coronado, quien también viajó desde la zona sur del país para asistir al acto protocolario, aseguró que los autobuses hicieron paradas en las comunidades de Piedras Blancas, Quepos, Palmar Sur y otras localidades para recoger personas y completar los espacios en las unidades de transporte.

“Llegamos como a las 7 a. m. Nuestra expectativa es poder observar lo más cerca posible a todos los protagonistas del traspaso”, explicó Coronado.

Estudiantes Del CTP De Cañas

Marlen Granados, docente del CTP de Cañas, Guanacaste, relató que desde la madrugada se prepararon para asistir junto con una delegación de jóvenes de la institución educativa.

“Desde la madrugada estamos levantados para estar presentes con una delegación de jóvenes de nuestra institución. Nosotros fuimos invitados por el Gobierno mediante el Ministerio de Educación. Es la primera vez que participamos en un acto tan solemne. Algunos chicos conocen por primera vez el Estadio Nacional”, aseveró Granados.

Un Grupo De Más De 50 Personas Entre Estudiantes Y Docentes Del CTP Las Palmitas De Guápiles

Abel Jiménez, docente del CTP Fernando Volio Jiménez, en Quebradilla de Cartago, aseguró que desde hace 15 días prepararon la logística para trasladar a 44 estudiantes y cinco docentes.

Abel Elizondo, Director Del CTP Fernando Volio

“Seleccionamos a un grupo de estudiantes que participan en ferias, actividades deportivas y culturales, así como a los mejores promedios. Es una fiesta y los estudiantes también querían conocer el Estadio Nacional”, comentó Jiménez.

Estudiantes Reciben Refrigerio

El cuerpo estudiantil, personal docente y coordinación académica del CTP del Este, ubicado en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, asistieron este viernes al traspaso de poderes de la presidenta electa, Laura Fernández.

Estudiantes quieren aprender sobre la transición democrática. (Cristian Mora /La Nación)

A la actividad acudieron estudiantes de las directivas de sección y del tribunal electoral estudiantil, con el objetivo de aprender sobre el funcionamiento del sistema electoral y la importancia de la transición democrática en Costa Rica, indicó uno de sus profesores a La Nación.

Sin embargo, no todos estaban felices de poder asistir al traspaso de poderes. En el caso de William Elizondo, lamentó no tener entrada para ingresar al Estadio Nacional y observar el simbólico acto.

“Yo voté por doña Laura. Soy un adulto mayor de Santo Domingo de Heredia. ¿Cómo es posible que no haya una entrada para mí? Vine a buscar entradas y ya no había. Es un traspaso de poderes y me quedé sin entrada. No se vale”, expresó Elizondo.