Foro de ‘La Nación’ dará consejos para cuidado de mascotas y una mejor convivencia

Un buen cuidado de la mascota incluye buena alimentación, vacunas, medicamentos, recreación y convivencia. Un foro de 'La Nación' explorará cómo lograrlo.

Los cuidados de nuestras mascotas dependen de muchos factores que debemos tener en cuenta para así garantizar un desarrollo pleno y saludable.

Por este motivo, La Nación reunió a cuatro especialistas en medicina veterinaria para hablar de lo necesario en alimentación, vacunas, medicamentos, recreación y la convivencia con los seres humanos y otros animales.

Usted puede seguir el evento de forma gratuita e informarse de lo mejor para el cuidado de su mascota. Para ello, puede inscribirse en este enlace y recibirá un recordatorio para unirse.

Las especialistas son:

Silvia Coto Mora, presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios

Jimena Romero Fernández, directora de Educación de PETS+

Natalia Abarca Quesada, jefa del cuerpo médico La Vete

Diana de la O Castillo, veterinaria de Vetim.

Algunos de los temas que se abordarán son:

Salud preventiva para el bienestar animal

Nutrición que cuida y protege

Ciencia veterinaria al servicio de la calidad de vida

Envejecer bien: cuidados para mascotas senior

Mascotas, salud pública y los espacios pet friendly

Salud emocional y conductual

Adopción responsable

El espacio de discusión será transmitido por el canal de YouTube de La Nación este viernes 27 de febrero a las 2 p. m.

El foro será moderado por Fernanda Matarrita Chaves, periodista de La Nación.