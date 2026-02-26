Foro de ‘La Nación’ dará consejos para cuidado de mascotas y una mejor convivencia

Los cuidados de nuestras mascotas dependen de muchos factores que debemos tener en cuenta para así garantizar un desarrollo pleno y saludable.
Por este motivo, La Nación reunió a cuatro especialistas en medicina veterinaria para hablar de lo necesario en alimentación, vacunas, medicamentos, recreación y la convivencia con los seres humanos y otros animales.
Usted puede seguir el evento de forma gratuita e informarse de lo mejor para el cuidado de su mascota. Para ello, puede inscribirse en este enlace y recibirá un recordatorio para unirse.
Las especialistas son:
Silvia Coto Mora, presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios
Jimena Romero Fernández, directora de Educación de PETS+
Natalia Abarca Quesada, jefa del cuerpo médico La Vete
Diana de la O Castillo, veterinaria de Vetim.
Algunos de los temas que se abordarán son:
- Salud preventiva para el bienestar animal
- Nutrición que cuida y protege
- Ciencia veterinaria al servicio de la calidad de vida
- Envejecer bien: cuidados para mascotas senior
- Mascotas, salud pública y los espacios pet friendly
- Salud emocional y conductual
- Adopción responsable
El espacio de discusión será transmitido por el canal de YouTube de La Nación este viernes 27 de febrero a las 2 p. m.
El foro será moderado por Fernanda Matarrita Chaves, periodista de La Nación.