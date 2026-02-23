¿A qué hora debe alimentar a su perro y cuánta comida necesita según su edad? Especialistas revelan la clave

Alimentar a su perro en horarios fijos ayuda a su metabolismo y estabilidad emocional, según expertos en nutrición veterinaria.

La rutina de alimentación influye en la salud física y emocional de los perros. Especialistas en veterinaria señalaron que establecer horarios fijos reduce la ansiedad y favorece el equilibrio metabólico. Una planificación diaria permite que el animal anticipe acciones en el hogar y mantenga estabilidad.

¿Cuál es la mejor hora para darle de comer a su perro?

La Academia Canadiense de Nutrición Veterinaria (CAVN) recomendó dividir la ración diaria en dos momentos específicos.

Entre las 8 a. m. y las 9 a. m.

Entre las 5 p. m. y las 7 p. m.

Este esquema facilita el uso adecuado de la energía durante el día. También mejora la absorción de nutrientes.

La formación del perro desde etapas tempranas resulta clave para su integración social. El respeto de horarios definidos genera calma. El animal desarrolla mayor tolerancia ante cambios en la dinámica del hogar.

Situaciones como la llegada de un nuevo integrante o el inicio de vacaciones provocan menos estrés cuando existen hábitos consolidados de alimentación.

¿Cuántas veces debe comer un perro al día?

La frecuencia impacta en la conducta y en la fisiología. Veterinarios de VCA Hospitals indicaron que dos comidas diarias cubren las necesidades de un perro adulto.

Los cachorros requieren un manejo distinto. Tras comer, suelen hacer sus necesidades entre diez y 15 minutos después. Este periodo facilita la enseñanza del sitio correcto para evacuar. El animal asocia la comida con el momento de ir al lugar designado.

El organismo del perro se adapta con rapidez a horarios definidos. Conforme se acerca la hora de la comida, muestra señales para llamar la atención. Depende por completo de la persona responsable para su alimentación.

¿Cómo funciona la digestión en los perros?

Especialistas explicaron que el sistema digestivo canino presenta similitudes con el humano. El estómago se vacía pocas horas después de la ingesta.

Luego, el alimento pasa al intestino delgado para la absorción de nutrientes. Entre ocho y diez horas después, el sistema digestivo envía señales al cerebro para activar el apetito.

Este proceso biológico respalda la recomendación de ofrecer dos comidas al día. Si el perro permanece demasiadas horas sin alimento, puede presentar irritabilidad o conductas de búsqueda insistente de comida.

El cumplimiento de horarios matutinos y vespertinos mantiene niveles estables de glucosa. El metabolismo opera de forma constante durante el día y la noche.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.