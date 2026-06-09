El País

Fiscalía investiga muerte de paciente que esperaba cateterismo urgente en Hospital de Puntarenas

En mayo, jefa de cardiología del Hospital México denunció que la intervención de un paciente se habría pospuesto para que un especialista ganara ¢600.000 durante una jornada de pago excepcional

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Nuevo Hospital de Puntarenas, Monseñor Sanabria
La Fiscalía adjunta de Puntarenas inició una investigación, luego de la denuncia presentada por la familia de un adulto mayor que requería un cateterismo urgente desde el 13 de mayo, pero falleció el viernes 15 sin que se lo realizaran. La intervención del paciente de 67 años estaba programada para el sábado 16 de mayo. (Cortesía CCSS ) (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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