Fiscalía investiga muerte de paciente que esperaba cateterismo urgente en Hospital de Puntarenas

La Fiscalía adjunta de Puntarenas inició una investigación, luego de la denuncia presentada por la familia de un adulto mayor que requería un cateterismo urgente desde el 13 de mayo, pero falleció el viernes 15 sin que se lo realizaran. La intervención del paciente de 67 años estaba programada para el sábado 16 de mayo. (Cortesía CCSS )

La Fiscalía Adjunta de Puntarenas confirmó que abrió una investigación por homicidio culposo (presunta mala praxis) tras el fallecimiento de Víctor Rafael Torres Cordero, en el Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas.

“La Fiscalía Adjunta de Puntarenas confirmó que la causa penal se encuentra en etapa de investigación preparatoria, que consiste en la recolección y análisis de prueba (...)”, detalló el departamento de prensa del Ministerio Público.

La participación de la Fiscalía ocurre luego de que Marjorie Murillo Orozco, esposa del paciente, acudiera a presentar una denuncia en ese despacho en contra el doctor Gabriel Abarca Soto, coordinador de Radiología Intervencionista y Hemodinamia del hospital de Puntarenas.

Murillo recurrió a la instancia judicial, días después de que La Nación informara que Sofía Bogantes Ledezma, jefa de cardiología del Hospital México, denunció ante la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que el adulto mayor habría fallecido porque supuestamente postergaron, intencionalmente, el procedimiento quirúrgico para una fecha de pago extraordinario.

Este medio publicó que, según la denuncia y lo descrito en el expediente médico, don Víctor requería un cateterismo de emergencia desde el miércoles 13 de mayo. Sin embargo, su intervención quedó programada hasta el sábado 16.

Desafortunadamente, el adulto mayor, de 67 años, falleció el viernes 15, sin que se le practicara el procedimiento.

Luego de que toda esta información trascendiera, por denuncia de la cardióloga, la Gerencia Médica ordenó una investigación urgente.

Según Bogantes, la denuncia que interpuso ante la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social advertía que el doctor Abarca “no coordinó el procedimiento”.

“El paciente falleció porque lo dejaron intencionalmente esperando, porque el fin de semana, en jornada de pago excepcional de producción, el médico hemodinamista Víctor Alfaro Obando se ganaría ¢600.000 por concepto de jornada de pago excepcional de producción”, dice el documento enviado por la jefa de Cardiología del Hospital México al gerente médico de la CCSS.

La Nación llamó y envió un mensaje de texto al doctor Gabriel Abarca para solicitar una declaración al respecto; sin embargo, se está a la espera de respuesta.

Asimismo, antes de la publicación de la denuncia de este caso, este medio intentó conversar con el médico hemodinamista Víctor Alfaro Obando, no obstante, no se obtuvo respuesta.

Denuncia presentada por la doctora Sofía Bogantes ante la gerencia médica de la CCSS. (La Nación/La Nación)

La denuncia

Este medio conversó con Rodrigo Vásquez, abogado la familia de don Víctor Torres Cordero. El defensor aseguró que se considera que en este caso podría haber una mala praxis en la atención del adulto mayor.

“En primera instancia direccionamos contra el médico encargado de apellido Abarca del hospital Monseñor Sanabria y esto se presentó de manera directa, con nombres y apellidos, para que la denuncia la recibiera el Ministerio Público. (...) Como ya teníamos (conocimiento) de la situación a partir de una noticia de la prensa, decidimos tomar en consideración ese primer reporte y denunciar a esa persona”, comentó el defensor.

Vásquez agregó que del resultado de una investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se determinará si se amplía la acusación contra más personas.

“Lo fundamental, y que sí se solicitó, fue que mediante el OIJ se decomise el expediente médico para que sea remitido a medicatura forense, para que se logre establecer qué tenía y qué no tenía y para determinar si la hipótesis primaria de la jefa de Cardiología es cierta o no es cierta. Esa pericia es fundamental para direccionar el caso”, explicó.

Asimismo, adelantó que la intención es que si se logran comprobar delitos, como incumplimiento de deberes, entre otros, poder enfocar la denuncia contra otras personas. Afirmó que existe un interés de él y su representada de apersonarse en el proceso como querellantes y actores civiles.

“En este caso, la acción civil sería no solo en lo personal contra los profesionales médicos que pudieran haber intervenido, sino también por un tema de responsabilidad, contra la Caja Costarricense de Seguro Social”, detalló el abogado.

Investigación

Luego de que la jefa de Cardiología del Hospital México presentara la denuncia ante Marvin Palma Lostalo, gerente médico a. i. de la CCSS, este último le solicitó al director del Monseñor Sanabria, Randall Álvarez Juárez, una investigación preliminar y rendición de informe sobre el caso del paciente fallecido.

“La doctora Bogantes traslada para conocimiento de este despacho el caso del señor Víctor Rafael Torres Cordero, quien falleció el día 15 de mayo de 2026 posterior a un cuadro de infarto agudo de miocardio y shock cardiogénico, señalando presuntas inconsistencias y situaciones graves relacionadas con la oportunidad de atención, coordinación del procedimiento de hemodinamia y la programación del cateterismo cardíaco indicado de manera urgente por la especialista tratante”, dice la solicitud emitida por Palma, de la cual La Nación tiene copia.