Fiestas de Zapote: Cruz Roja atiende a 70 personas en el redondel de toros

La Cruz Roja Costarricense ha brindado 70 atenciones en el redondel de toros de Zapote

La Cruz Roja Costarricense contabilizó 70 personas atendidas en el redondel de toros de las fiestas de Zapote de este año.

Hasta las 6 p. m. del pasado lunes, cinco de los pacientes asistidos fueron trasladados a centro médicos debido a traumatismos sufridos durante las actividades taurinas del campo ferial.

La Benemérita está presente en las fiestas desde el pasado 25 de diciembre y permanecerá en el lugar hasta el próximo 4 de enero, cuando finalicen las celebraciones.

En el sitio cuentan con personal capacitado y unidades de emergencias, atentos y preparados para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

Para atender las emergencias en Zapote, el cuerpo de socorro mantiene un operativo de 100 cruzrojistas y 25 vehículos. Según estimaciones de la propia organización, el evento es tan masivo que cada noche recibe a unas 30.000 personas.

Durante los días 24 y 25 de diciembre, la Cruz Roja brindó atención prehospitalaria por 3.019 incidentes en todo el país, como parte del operativo desplegado durante las celebraciones de Navidad.

De acuerdo con el reporte de la institución, 62 personas requirieron traslado en condición crítica a distintos centros médicos.