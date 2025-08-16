¡Felicidades!, estos son los números ganadores de los Chances

Este viernes 15 de agosto, la Junta de Protección Social (JPS) realizó el sorteo 6965 de los Chances, y con él llegaron premios millonarios. A continuación, le detallamos los números y premios ganadores.

El premio mayor del sorteo de los Chances fue para el número 22, con la serie 410. Este número ganador otorga un premio de hasta ¢240 millones por entero.

El segundo premio corresponde al número 93, con la serie 101. El premio para esta combinación ganadora asciende a ¢37 millones por emisión.

Finalmente, el tercer premio es para el número 52, con la serie 678. Los ganadores de este premio recibirán ¢9 millones por emisión.

Sorteo especial de lotería del Día de la Madre

La JPS anunció que el próximo sorteo, que se llevará a cabo este domingo 17 de agosto, será un juego extraordinario para celebrar el Día de la Madre.

En este juego especial de la Lotería , el premio mayor será de ¢640 millones, es decir, ¢320 millones por emisión.

El valor de la fracción de la lotería es de ¢1.500 y el del entero es de ¢15.000.