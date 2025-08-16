¡Felicidades!, estos son los números ganadores de los Chances

Este viernes 15 de agosto, la Junta de Protección Social (JPS) realizó el sorteo 6965 de los Chances, y con él llegaron premios millonarios. A continuación, le detallamos los números y premios ganadores.
Este viernes 15 de agosto, la Junta de Protección Social (JPS) realizó el sorteo 6965 de los Chances, y con él llegaron premios millonarios. A continuación, le detallamos los números y premios ganadores.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.