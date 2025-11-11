Farmacéuticos alertan sobre fallas en el sistema de receta digital para medicamentos antimicrobianos

El Ministerio de Salud implementó desde el 8 de noviembre un nuevo sistema de receta digital para medicamentos.

El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica advirtió que la implementación del sistema de receta digital para medicamentos antimicrobianos presenta fallas técnicas, limitaciones de acceso y vacíos operativos que podrían poner en riesgo la atención de los pacientes y el acceso oportuno a los tratamientos.

Según ese colegio, en los últimos días, múltiples farmacias han reportado lentitud y problemas de ingreso al sistema, lo que ha provocado atrasos en la dispensación. Por ello, el Colegio insistió en que se debe suspender temporalmente la aplicación del decreto “hasta que la plataforma opere con plena estabilidad”.

El pasado 8 de noviembre, Salud emitió un nuevo de decreto en el que si a usted le recetan antibióticos para combatir una infección por una bacteria, la receta debe ser digital.

Esta prescripción digital es obligatoria para todos los medicamentos antimicrobianos, por lo que también incluye antivirales, antimicóticos (fármacos contra hongos) y antiparasitarios.

“Esto significa que los profesionales en medicina, odontología y enfermería obstétrica deberán emitir las recetas únicamente por medio del sistema digital. Por su parte, los farmacéuticos serán los únicos autorizados para entregar o despachar estos medicamentos, también a través del mismo sistema”, señaló el Ministerio de Salud en un comunicado de prensa.

Salud tomó esta decisión para mejorar el control sanitario y evitar el uso inadecuado de los antibióticos, una de las principales causas de la resistencia antimicrobiana en el mundo.

Ampliación de lista

Los antibióticos son una de las principales causas de la resistencia antimicrobiana en el mundo. (Carlos León)

El Colegio de Farmacéuticos sostuvo que, desde que tuvo conocimiento del decreto, ha sostenido reuniones continuas con el Ministerio de Salud para exponer observaciones técnicas, solicitar mejoras y advertir sobre la necesidad de una implementación gradual y funcional del sistema.

Entre las principales inquietudes figura la ampliación del listado de medicamentos incluidos, que originalmente se limitaban a antibióticos sistémicos.

Ante este panorama, el Colegio solicitó una prórroga en la entrada en vigencia del sistema y la instalación inmediata de una mesa técnica conjunta con el Ministerio, con el fin de diseñar mejoras operativas que garanticen una implementación segura y sostenible.

“El acceso a los medicamentos es parte fundamental del derecho a la salud, y cualquier proceso de digitalización debe garantizar la continuidad del servicio y no convertirse en una barrera tecnológica”, dice el comunicado de ese colegio profesional.

“El Colegio aclara a la población que la receta física (receta blanca) continúa siendo válida, y que ningún paciente debe quedar sin su medicamento en caso de fallas eléctricas, interrupciones de internet o problemas de conexión con la plataforma”, agregaron.

Asimismo, rechazó que la digitalización genere costos adicionales para pacientes o establecimientos de salud, y subrayó que cualquier proceso de modernización debe promover eficiencia, equidad y sostenibilidad.

El Colegio reafirmó, en el comunicado, su respaldo a las acciones contra la resistencia bacteriana, pero insistió en que estas deben equilibrar el control sanitario con el acceso oportuno a los medicamentos.

Este medio remitió consultas al Ministerio de Salud y se está a la espera de la respuesta.