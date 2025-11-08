Atención: a partir de este sábado cambia la forma de recetar antibióticos en Costa Rica

Los antibióticos son de los medicamentos más comunes recetados en Costa Rica; por ello, la regulación debe ser mayor para evitar bacterias resistentes que pueden surgir si se abusa de los medicamentos.

Si a usted le recetan antibióticos para combatir una infección por una bacteria, a partir de este sábado la receta debe ser digital.

Esta prescripción digital es obligatoria para todos los medicamentos antimicrobianos, por lo que también incluye antivirales, antimicóticos (fármacos contra hongos) y antiparasitarios.

“Esto significa que los profesionales en medicina, odontología y enfermería obstétrica deberán emitir las recetas únicamente por medio del sistema digital. Por su parte, los farmacéuticos serán los únicos autorizados para entregar o despachar estos medicamentos, también a través del mismo sistema”, señaló el Ministerio de Salud en un comunicado de prensa.

Salud tomó esta decisión para mejorar el control sanitario y evitar el uso inadecuado de los antibióticos, una de las principales causas de la resistencia antimicrobiana en el mundo.

La resistencia antimicrobiana ocurre cuando los microorganismos se vuelven resistentes a los fármacos que se utilizan para combatirlos. Si esto sucede, los medicamentos tradicionales o de primera línea ya no funcionarán y deben buscarse opciones que pueden ser más fuertes y con más efectos secundarios para las personas.

Cada año, unas 386 personas en Costa Rica tendrían una muerte atribuible a bacterias que desarrollaron resistencia a los medicamentos disponibles para combatirlas. En el mundo, estas cifras llegan a 1,27 millones. Estas son estimaciones de un proyecto internacional hecho por el proyecto MiCroBe.

Una estimación internacional indicó que, en Costa Rica, la resistencia antimicrobiana es la responsable de unas 386 muertes al año. (Shutterstock)

El nuevo Sistema de Receta Digital para Antimicrobianos Sistémicos (SRDAS) permite entonces prescribir y despachar estos medicamentos de manera segura, rápida y trazable, lo que facilita la vigilancia sanitaria y el uso responsable de los tratamientos.

De acuerdo con la normativa sanitaria, el Ministerio de Salud tendrá la facultad de actualizar los medicamentos incluidos en este sistema según la evidencia científica y las necesidades del país.