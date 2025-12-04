Fallece Luis Fernando Solano Carrera, exmagistrado y uno de los fundadores de la Sala Constitucional de Costa Rica

Falleció a los 82 años Luis Fernando Solano Carrera, exmagistrado y uno de los fundadores de la Sala Constitucional, creada en 1989. Su defunción ya fue registrada en el Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), y la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) expresó su pesar por la noticia.

Solano Carrera integró la Sala desde octubre de 1989 hasta febrero de 2008, cuando se jubiló. En el 2001, asumió la presidencia del Tribunal. Además, se desempeñó como decano de la Facultad de Derecho de la UCR.

En una nota publicada por el Poder Judicial, en el 2008, con motivo de su jubilación, Solano Carrera explicó que “cuando iniciamos no se tenía ni idea de la aceptación ni de la popularidad que iba a tener la Sala“.

“Yo evalúo mi gestión en la presidencia muy positiva porque los resultados no son un producto mío, sino de un equipo (...). Los temas que resuelve la Sala Constitucional afectan a tantas personas y a la sociedad como un todo, que reacciona dependiendo de su interpretación”, puntualizó Solano.

En ese momento, al ser consultado por sentencias importantes que causaron revuelo, citó casos como los de la fertilización in vitro, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la guerra en Iraq.

En el caso de la fecundación in vitro y el matrimonio igualitario, las decisiones fueron revertidas posteriormente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), al considerar que se violentaron derechos fundamentales de los ciudadanos.