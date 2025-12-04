El País

Fallece Luis Fernando Solano Carrera, exmagistrado y uno de los fundadores de la Sala Constitucional de Costa Rica

Solano también fue decano de la Facultad de Derecho de la UCR

Por Sebastián Sánchez
Falleció el exmagistrado de la Sala Constitucional, Luis Fernando Solano Carrera.
Falleció el exmagistrado de la Sala Constitucional, Luis Fernando Solano Carrera.







Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

