Fallece la costarricense que vio partir a su hijo hacia el espacio: la madre de Franklin Chang

El astronauta costarricense Frankling Chang y su madre María Eugenia Díaz Romero en imagen publicada en Facebook en el 2012.

María Eugenia Díaz Romero, madre del astronauta costarricense Franklin Chang, falleció a los 97 años.

El fallecimiento lo confirmó en redes sociales Rónald Chang Díaz, hermano del astronauta. La vela se llevará a cabo esta noche en Funeraria del Recuerdo, en barrio Don Bosco, en San José.

En una entrevista concedida a La Nación en el 2002, Chang afirmó que su habitual sonrisa la había heredado de su madre.

“Yo creo que la heredé de mi mamá. Ella siempre está muy sonriente. Es un don que lo gané de mi mamá, tal vez sin merecerlo, pero me lo gané”, comentó.

Ella, por su parte, relató en ese mismo año que no respiraba tranquila durante los despegues de su hijo hacia el espacio. El recuerdo de la explosión del Challenger, en enero del 1986, le causaba un nudo en el estómago cada vez que el astronauta emprendía un nuevo viaje.

Con motivo de la misión de Chang en el Endeavour efectuada en el 2002, María Eugenia Díaz relató desde su casa en San Rafael de Escazú: “Estoy emocionada y muy, muy aliviada pues el momento más difícil ya pasó. Se me ha quitado un gran peso de encima”.

“Yo le dije: ‘Que Dios me lo bendiga y me lo acompañe’, y lo encomendé a todos los santos.

“Le dije que aquí (en Costa Rica) toda la gente lo quería mucho. ‘La gente reza por vos, qué bonito sentirse tan querido’”.

Noticia en desarrollo