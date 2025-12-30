Fallece Jorge Romero Pérez, exdecano de Derecho de la UCR y dirigente estudiantil en protestas contra Alcoa

Falleció a los 82 años Jorge Enrique Romero Pérez, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) y expresidente de la Federación de Estudiantes (FEUCR) de esa misma universidad.

La Facultad de Derecho informó del fallecimiento este martes y expresó sus condolencias y solidaridad con la familia y amistades de Romero. De acuerdo con el Registro Civil, el abogado murió el pasado domingo 28 de diciembre.

Romero era licenciado en Derecho y notario público por la UCR. Realizó pasantías en universidades de España, Países Bajos y Alemania, además de Estados Unidos, y complementó su formación con estudios en Economía y Sociología.

Según reseñó la UCR, durante su etapa como estudiante universitario, integró el directorio de la FEUCR en 1970, un año álgido por las protestas contra el establecimiento de la empresa Aluminium Company of America (Alcoa) en Costa Rica.

En ese contexto, la FEUCR tuvo un papel determinante y Romero asumió un rol más protagónico al tomar la conducción de la Federación ante la ausencia del presidente, quien por motivos no esclarecidos no se sumó a la movilización.

En una entrevista dada a la UCR, Romero había explicado su papel: “Me tocó ser el principal dirigente de todas esas batallas, sintiendo el apoyo de sindicatos, de cooperativistas, de mujeres, de colegiales. La mayoría de los colegios del área metropolitana llegaron a apoyarnos, pero también llegaron de Heredia, de Alajuela y de San Isidro de El General.

“Tantos eran los colegios que me pidieron que los coordinara, porque ellos no sabían nada de coordinación. Entonces, yo, siendo el presidente en ejercicio de la Federación, iba a coordinarlos, a decirles cómo se podían organizar, por dónde debían ir, quiénes hablaban, quiénes no”, dijo Romero, quien escribió el libro Las jornadas de Alcoa.

Romero dirigió, además, la Revista de Ciencias Jurídicas.