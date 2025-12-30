El País

Fallece Jorge Romero Pérez, exdecano de Derecho de la UCR y dirigente estudiantil en protestas contra Alcoa

Fue presidente de la FEUCR durante uno de los momentos más álgidos del movimiento estudiantil costarricense

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Jorge Enrique Romero Pérez, exdecano de Derecho de la UCR, falleció a los 82 años.
Jorge Enrique Romero Pérez, exdecano de Derecho de la UCR, falleció a los 82 años. (UCR/UCR)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
UCRFacultad de DerechoFEUCRJorge Romero Pérez
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.