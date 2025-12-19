El País

Exministra de Salud denuncia suplantación de identidad en videos de ‘medicamentos milagrosos’: advierte potencial estafa

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Adjunta Especializada de Fraudes y Ciberdelincuencia

Por Sebastián Sánchez
