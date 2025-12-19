Exministra de Salud denuncia suplantación de identidad en videos de ‘medicamentos milagrosos’: advierte potencial estafa

Exministra de Salud presentó la denuncia ante el Ministerio Público.

La exministra de Salud, María Luisa Ávila, interpuso una denuncia penal contra un “desconocido” porque su identidad habría sido utilizada de manera indebida en videos relacionados con la supuesta venta de “medicamentos milagrosos”.

El documento fue presentado ante la Fiscalía Adjunta Especializada de Fraudes y Ciberdelincuencia, según público Ávila en sus redes sociales.

Los delitos que acusa la exjerarca son uso indebido de nombre, suplantación de identidad y potencial estafa.

María Luisa Ávila fue ministra del 2006 al 2011.

Ávila pidió a la ciudadanía que, en caso de encontrar contenido similar en internet, lo denuncie, tome una captura de pantalla y se la haga llegar para respaldar el proceso.

La denuncia fue presentada formalmente por el bufete Arias y Asociados, con el sello de recepción de la Fiscalía el 18 de diciembre de 2025.

Ávila es una doctora pediatra que se desempeñó como ministra de Salud entre el 2006 y el 2011. En las administraciones liberacionistas de Oscar Arias y Laura Chichilla.