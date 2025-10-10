El País

Examen del Colegio de Médicos de Costa Rica: egresados de 7 universidades obtuvieron bajísimos porcentajes de aprobación

Solo 4 de cada 10 aprobaron el examen

Por Sebastián Sánchez
El Colegio de Médicos y Cirujanos divulgó los resultados de la segunda convocatoria del Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica (ECOM-CR) del 2025. Los egresados de la Universidad de Costa Rica (UCR) obtuvieron el porcentaje más alto de aprobación con un 88,46%, pero los de otras siete universidades registraron promedios muy bajos.
Solo cuatro de cada diez postulantes aprobaron el examen del Colegio de Médicos. (Canva/Diseño)







