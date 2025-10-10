Examen del Colegio de Médicos de Costa Rica: egresados de 7 universidades obtuvieron bajísimos porcentajes de aprobación

El Colegio de Médicos y Cirujanos divulgó los resultados de la segunda convocatoria del Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica (ECOM-CR) del 2025. Los egresados de la Universidad de Costa Rica (UCR) obtuvieron el porcentaje más alto de aprobación con un 88,46%, pero los de otras siete universidades registraron promedios muy bajos.

A los de la UCR les siguen los estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas (Ucimed) con una media de aprobación del 48,04% y los de universidades extranjeras homologadas por CONARE, con un 41,67%.

Por otra parte, los egresados de la Universidad Federada San Judas Tadeo registraron el menor porcentaje de aprobación, con un 14,29%, seguidos por los de la Universidad Internacional de las Américas (UIA): 15%.

En total, 201 egresados superaron la prueba, lo que representa un 36,8% de aprobación entre los 546 participantes. Solo cuatro de cada diez postulantes superó la prueba.

Desde su implementación en el 2023, el ECOM-CR ha realizado cinco convocatorias oficiales, en las cuales más de 1.300 aplicantes han logrado aprobar el examen.

En esta última convocatoria, las áreas de mayor fortaleza fueron geriatría, otorrinolaringología, ginecología, gastroenterología e investigación-ética, mientras que las de mayor margen de mejora correspondieron a hematología, obstetricia, infectología, dermatología y neumología.

El Colegio informó de que, durante la aplicación del examen, se contó con la presencia de observadores de otros colegios profesionales interesados en replicar este modelo de evaluación.

El ECOM-CR evalúa 140 casos clínicos distribuidos en siete áreas troncales y 20 subáreas, con el fin de garantizar que los futuros médicos cuenten con los conocimientos necesarios para ejercer en Costa Rica.