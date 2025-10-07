El País

Solo el 36,8% de los egresados en medicina aprobó el examen de conocimientos básicos; una universidad superó el 88%

La UCR obtuvo el mejor resultado en el ECOM-CR, mientras que otras universidades y egresados del extranjero tuvieron rendimientos variados

Por Damián Arroyo C.
El 36,8% de los aspirantes aprobaron el ECOM-CR. Más de 1.300 personas han pasado el examen desde su implementación en 2023.
