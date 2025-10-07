Examen de admisión: ¿cómo resolver ejercicios de razonamiento matemático? Le enseñamos paso a paso

Un preparador con 10 años de experiencia le muestra cómo resolver ejercicios de razonamiento matemático similares a los que se presentan en el examen de admisión de las universidades públicas.

El 11 y 12 de octubre la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA) aplicarán el examen de admisión que realizarán los estudiantes que aspiran a cursar una carrera en estas casas de educación superior estatales en el 2026.

La resolución de las preguntas que presenta la Prueba de Aptitud Académica (PAA) representa un reto e incertidumbre para los estudiantes, por ello, en este video el preparador Luis Zepeda enseña cómo resolver ejercicios de razonamiento matemático.

LEA MÁS: Conozca los colegios públicos y privados con mejores promedios en pruebas de admisión a la UCR

Zepeda es el encargado de preparar a los estudiantes del Colegio Científico Bilingüe Reina de los Ángeles, conocido por figurar entre los centros educativos con alto promedio de ingreso a la Universidad de Costa Rica entre el 2019 y 2024.