Examen de admisión: ¿cómo resolver ejercicios de razonamiento matemático? Le enseñamos paso a paso

Preparador de colegio que logra altos promedios de ingreso a la UCR muestra en video la forma de trabajar este tipo de preguntas. UNA y UCR realizan examen de admisión 11 y 12 de octubre

Por Fernanda Matarrita Chaves
Examen de admisión de la Universidad de Costa Rica
Un preparador con 10 años de experiencia le muestra cómo resolver ejercicios de razonamiento matemático similares a los que se presentan en el examen de admisión de las universidades públicas. (Cortesía)







