Eugenia Zamora recibe máximo galardón de la UCR: ‘La democracia necesita algo que ninguna ley puede producir por decreto: ciudadanos capaces de pensar’

Eugenia Zamora recibió el máximo reconocimiento de la UCR y centró su discurso en los riesgos de la desinformación para la democracia.

La democracia puede contar con instituciones sólidas y elecciones técnicamente correctas, pero mantiene una vulnerabilidad cuando los ciudadanos pierden la capacidad de analizar, cuestionar y distinguir información.

Ese fue uno de los principales planteamientos que hizo la magistrada Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), al recibir este miércoles 26 de agosto el Premio Rodrigo Facio Brenes 2026 de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Durante su discurso en la Sede del Caribe de la UCR, en Limón, Zamora vinculó esa preocupación con lo ocurrido durante las elecciones nacionales de este 2026. Según la magistrada, el TSE enfrentó durante la campaña una ofensiva de desinformación y descrédito de una intensidad que la institución no había experimentado antes.

Zamora recordó que durante ese proceso se cuestionaron procedimientos electorales, circularon sospechas y se intentó erosionar la confianza tanto en el Tribunal como en las elecciones. Sin embargo, afirmó que la respuesta ciudadana y estudios posteriores mostraron una valoración positiva de la gestión electoral.

La experiencia del 2026 llevó a la presidenta del TSE a plantear una preocupación más amplia. En su criterio, una democracia puede disponer de buenas leyes, tribunales independientes y elecciones técnicamente impecables y, aun así, permanecer expuesta a riesgos.

Para Zamora, la capacidad de los ciudadanos para pensar de manera crítica constituye una condición que ninguna legislación puede establecer por sí sola.

Universidad y pensamiento crítico ante la desinformación

Buena parte del discurso se concentró en el papel de la educación y las universidades frente a esos riesgos. Zamora recordó episodios históricos y obras literarias para argumentar que los regímenes autoritarios suelen desconfiar de los libros, profesores, científicos, artistas y centros universitarios porque el conocimiento permite cuestionar aquello que el poder presenta como la verdad

Zamora señaló factores como el entretenimiento permanente, la velocidad con que circulan los contenidos y las pantallas que muestran información acorde con las creencias de cada persona. Señaló que hay una diferencia central entre recibir información y adquirir conocimiento.

La presidenta del TSE en su intervención sostuvo que su propia experiencia le permitió entender la democracia no solo como una construcción jurídica, sino como una práctica basada en reglas compartidas, aceptación de resultados y resolución pacífica de las diferencias.

“La democracia necesita algo que ninguna ley puede producir por decreto: ciudadanos capaces de pensar”, señaló.

Zamora explicó que su vínculo con la educación y el servicio público estuvo marcado por su familia. Recordó que su padre formó parte de la primera generación de médicos graduados de la UCR, mientras que su madre retomó sus estudios después de comenzar a trabajar desde joven y posteriormente ingresó a Derecho en esa universidad.

De la UCR al Tribunal Supremo de Elecciones

Zamora ingresó a la Universidad de Costa Rica en 1975 y se graduó de Derecho en 1982. Luego obtuvo una beca Fulbright para cursar una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard, que concluyó en 1983. Más adelante obtuvo el título de notaria pública en la UCR y regresó a las aulas como profesora.

Su trayectoria profesional incluyó trabajo con personas refugiadas desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, labores como viceministra de Justicia y funciones en el Instituto Interamericano del Niño de la Organización de los Estados Americanos (OEA). También participó en procesos relacionados con la Defensoría de los Habitantes, la Sala Constitucional y la igualdad de las mujeres, según recordó en su discurso.

En 2005 llegó al Tribunal Supremo de Elecciones. Ejerció la vicepresidencia durante 12 años y en diciembre del 2021 se convirtió en la primera mujer en presidir el TSE. Durante su gestión encabezó al Tribunal en las elecciones nacionales del 2022, realizadas durante la pandemia, y en los comicios municipales del 2024.

UCR le entrega a Zamora Premio Rodrigo Facio Brenes

Eugenia Zamora Chavarría, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, recibió el Premio Rodrigo Facio Brenes 2026, máxima distinción de la Universidad de Costa Rica, por su trayectoria y aportes a la democracia y la institucionalidad del país. (TSE/TSE)

La UCR entregó el reconocimiento durante una sesión solemne de su Consejo Universitario por el 86.º aniversario de la institución, realizada en la Sede del Caribe, en el cantón Central de Limón.

El Premio Rodrigo Facio Brenes reconoce a personas cuyos aportes profesionales tienen trascendencia para el desarrollo y bienestar del país, según informó el TSE.

Zamora recibió el premio en nombre de quienes mantienen su confianza en la democracia costarricense y dedicó una mención especial a las mujeres que abrieron espacios históricamente restringidos para ellas.

La Comisión Dictaminadora de la UCR destacó su trayectoria relacionada con la democracia, la igualdad, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional.