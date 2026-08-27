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Eugenia Zamora recibe máximo galardón de la UCR: ‘La democracia necesita algo que ninguna ley puede producir por decreto: ciudadanos capaces de pensar’

Presidenta del TSE repasó su historia familiar y profesional para plantear el vínculo entre educación, pensamiento crítico y democracia

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Por Silvia Ureña Corrales

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Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones
Eugenia Zamora recibió el máximo reconocimiento de la UCR y centró su discurso en los riesgos de la desinformación para la democracia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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